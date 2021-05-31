Меры безопасности усилят в горных районах Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На аппаратном совещании под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева озвучили последние данные о пропавших семи человеках в Сайрам-Угамском государственном национальном природном парке Толебийского района. Поиски пропавших в горах туристов продолжаются. Спасательные работы идут днем и ночью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Руководитель областного департамента ЧС Нургали Жунусов сообщил, что в поисковых мероприятиях участвуют спасатели, полицейские, конный патруль пограничной службы, сотрудники национального парка, альпинисты. В общей сложности их более 100 человек.

«Также задействованы 2 вертолета, 4 беспилотных летательных аппарата, 15 единиц техники, 2 кинологические службы спасателей, психологи, служба скорой помощи. Граждане, прибывшие на помощь из Алматы, предложили и подключили к поиску в ночное время беспилотные летательные аппараты. 30 мая по обоюдному согласию министерств по чрезвычайным ситуациям Казахстана и Узбекистана спасатели Республики Узбекистан начали поисковые работы на своей территории вдоль реки Угам», - рассказал Н. Жунусов.

Аким области дал соответствующие поручения ответственным руководителям по предупреждению и недопущению подобных случаев. Он поручил усилить меры безопасности в горных районах.

Кроме того, на заседании обсудили вопросы эффективной организации досуга школьников на летних каникулах. Уже на должном уровне организовывают места для оздоровительного отдыха подростков. По информации руководства областного управления развития человеческого потенциала, в текущем летнем сезоне за городом планируется открыть 24 оздоровительных лагеря. На ремонтно-строительные работы, укрепление материально-технической базы предусмотрены средства из местного бюджета.

В то же время, около 10 тыс. детей из малообеспеченных семей также за счет средств местного бюджета получат бесплатные путевки. Первые заезды в лагеря начнутся с 1 по 15 июня. Напомним, общее количество учащихся с 1 по 10 классы по области составляет около 480 тыс. школьников.

Вместе с тем, в летние месяцы для школьников откроют различные кружки и организуют массовые мероприятия, экскурсии с соблюдением всех мер безопасности. Детям уже раздали памятные листовки о правилах поведения на воде, а также провели разъяснительную работу с ребятами школьного возраста и родителями.