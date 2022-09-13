Меры безопасности усилили в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Международном аэропорту Алматы были введены меры по усилению безопасности. Перед залом регистрации международных рейсов установлена дополнительная линия досмотра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 12 сентября по распоряжению Авиационной Администрации Казахстана в связи с проведением профилактических мероприятий в Международном аэропорту Алматы были введены меры по усилению безопасности. Перед залом регистрации международных рейсов установлена дополнительная линия досмотра. Просим всех пассажиров, вылетающих международными рейсами, прибыть в аэропорт заранее», - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Авиакомпания Эйр Астана также просит пассажиров прибывать в аэропорты Казахстана заблаговременно для прохождения процедур досмотра и регистрации.

«Это обусловлено введением усиленных мер безопасности в казахстанских аэропортах с 12 по 30 сентября 2022 года по распоряжению Авиационной Администрации Казахстана», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.