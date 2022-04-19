Мертвый младенец найден в пакете в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Тело новорождённой девочки в пакете обнаружил возле одного из рынков Костаная 37-летний мужчина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера около 17.00 на пересечении улиц Гоголя и Шаяхметова, на территории рынка «Беркут», 37-летний мужчина обнаружил пакет, в котором находился новорожденный ребенок без признаков жизни. Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа обнаружила тело новорожденного ребенка – девочки», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции области.

По этому факту начато досудебное производство, предусмотренное статьей 100 УК РК «Убийство матерью новорожденного ребенка».

В связи с этим, полиция области обращается к населению с просьбой сообщить известную информацию по этому факту. Проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы.