РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:50, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Мертвый младенец найден в пакете в Костанае

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Тело новорождённой девочки в пакете обнаружил возле одного из рынков Костаная 37-летний мужчина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вчера около 17.00 на пересечении улиц Гоголя и Шаяхметова, на территории рынка «Беркут», 37-летний мужчина обнаружил пакет, в котором находился новорожденный ребенок без признаков жизни. Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа обнаружила тело новорожденного ребенка – девочки», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции области.

    По этому факту начато досудебное производство, предусмотренное статьей 100 УК РК «Убийство матерью новорожденного ребенка».

    В связи с этим, полиция области обращается к населению с просьбой сообщить известную информацию по этому факту. Проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Общество для mail.ru Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!