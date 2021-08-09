Мероприятие с блогерами и артистами выявили проверяющие в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мониторинговой группой Алматы был выявлен факт нарушения карантина представителями сети ресторанов быстрого питания «Black star burger» на территории гостиничного комплекса «Royal Tulip», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мониторинговой группой Медеуского района 8 августа был выявлен факт нарушения на территории гостиничного комплекса «Royal Tulip», где представители «Black star burger» проводили мероприятие. От представителей гостиничного комплекса и «Black star burger» взяты объяснительные по факту нарушения. Материалы переданы в управление санитарно-эпидемиологического контроля района», - сообщили в акимате Медеуского района.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов отметил, что по материалам мониторинговой группы будет определена административная ответственность соответствующих лиц.

Между тем, на странице самой компании в Instagram можно заметить, что на данное мероприятие собрались известные блогеры и артисты Казахстана.

Напомним, Алматы находится в «темно-красной» зоне по коронавирусу. Согласно постановлению главного санврача, в городе запрещено проведение массового мероприятия.