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вчера 21:05
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вчера 17:37
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вчера 15:00
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вчера 11:50
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Мэрия Тель-Авива окрасилась в цвета казахстанского флага
ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Таким необычным способом израильтяне поздравили Казахстан с Днем Независимости, передает МИА «Казинформ».
«Дорогие друзья, Посольство государства Израиль от чистого сердца поздравляет всех жителей Республики Казахстан с Днем независимости! Желаем вам мирного неба над головой, благополучия и процветания этой гостеприимной стране!», - говорится в сообщении на странице посольства в Twitter.
Напомним, ранее Посольство РК в Израиле организовало торжественное мероприятие по случаю 28-й годовщины Независимости Казахстана. Прием почтили своим присутствием министр экологии и министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Зеев Элькин, патриарх Иерусалимский Теофил III, израильский экс-премьер-министр Эхуд Ольмерт, депутаты Кнессета, представители Главного Сефардского раввина, общественные деятели, аккредитованные в Израиле главы иностранных дипломатических миссий, представители местных деловых, научных, культурных кругов и СМИ, выходцы и соотечественники из Казахстана.
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