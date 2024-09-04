Меритократия становится важным элементом в работе госслужбы - эксперт

Уполномоченный по этике Министерства промышленности и строительства РК, доктор государственного управления Мадина Наурызбек прокомментировала недавнее Послание Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мадина Наурызбек подчеркнула, что Президент уже неоднократно упоминал о важности меритократии.

- Ранее это была больше идея, но теперь мы видим конкретные шаги к её реализации, - подчеркнула Наурызбек.

По ее словам, в недавнем Послании Президент акцентировал внимание на автоматизации кадровых процессов на госслужбе. Это новшество поможет избавиться от излишней бюрократии и субъективных факторов, делая отбор и продвижение специалистов более прозрачным и справедливым.

- Нововведение отличается от предыдущих подходов тем, что автоматизация позволяет использовать данные и технологии для принятия решений на основе реальных достижений и показателей сотрудников. Например, раньше отбор на государственную должность корпуса Б проходил преимущественно через традиционные конкурсы и собеседования, где итоговое решение оставалось за комиссией. Сейчас Агентство по делам государственной службы внедряет новые правила и активно цифровизирует процессы отбора. Так, через портал e-Qyzmet.gov.kz кандидаты могут участвовать в конкурсах онлайн, без привязки к месту. Процедура стала более объективной: система обезличивает участников, присваивая им номера, а независимый прокторинг обеспечивает прозрачность каждого этапа. Это яркий пример меритократии, направленный на то, чтобы кандидаты продвигались исключительно по своим заслугам и профессиональным качествам, - говорит Мадина Наурызбек.

Спикер считает, что этот процесс будет продолжаться и совершенствоваться, охватывая больше государственных органов и делая отбор еще более справедливым для всех участников.

- Такие меры демонстрируют, что меритократия становится важным элементом в работе государственной службы, - отметила она.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания народу Казахстана поручил автоматизировать кадровые вопросы в государственных организациях.