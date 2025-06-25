Меры по ограничению использования дронов в стране не работают — депутат

— Беспилотные летательные аппараты активно используются в гражданском секторе и имеют потенциал для развития в сфере доставки товаров и воздушного такси. Безусловно, данное направление, которое в нынешних реалиях является неотъемлемой частью развития новых нано-технологий, искусственного интеллекта и инклюзивного общества, нужно развивать. Но есть угроза, что такие технологии могут выйти за рамки мирных мероприятий и стать инструментом в руках преступников, — подчеркнул депутат.

Сегодня, по его словам, на любом массовом мероприятии над толпой может зависнуть дрон, внутри которого потенциально может таиться опасность. В таких условиях эвакуация тысяч зрителей практически невозможна, а последствия могут быть необратимыми.

— В связи с этим назрела острая необходимость в более строгом регулировании производства, хранения и использования дронов с системой лицензирования и учета, — подчеркнул депутат.

Мировое сообщество уже активно принимает меры по предотвращению нецелевого использования беспилотников. В пример спикер привел США, где действует система Remote ID: каждый дрон, даже от 250 г и выше, передает цифровой «паспорт», включающий серийный номер, координаты и данные оператора. Власти США также работают над расширением полномочий госорганов по обнаружению нелегальных беспилотников и стимулированию сертифицированного производства.

Аналогичные превентивные меры, такие как обязательная уникальная цифровая маркировка узлов дронов, внедрение «черных ящиков» для записи полетных данных, принимаются в Евросоюзе, Великобритании, Австралии и Канаде.

— Да, в Казахстане обязательной постановке на учет подлежат дроны от 250 грамм, а также аппараты, оснащенные камерами или сенсорами. Имеются ограничения по использованию дронов. Но фактически эти меры не работают. В любых магазинах игрушек, новых технологий можно беспрепятственно купить беспилотники весом до 15 килограмм, — заявил депутат.

Текущее регулирование не в полной мере соответствует стремительно меняющейся реальности, подчеркивает он.

— Отсутствие системы Remote ID, недостаточный контроль над малыми дронами и необязательное лицензирование производителей создают лазейки для нелегального производства и применения беспилотников. С расширением использования искусственного интеллекта любой дрон, беспилотник можно запрограммировать таким образом, что даже без участия людей можно будет проводить незаконные действия, преступные замыслы, — отмечает Елнур Бейсенбаев.

Чтобы предотвратить преступления и обеспечить безопасность граждан, он предлагает обсудить вопросы усиления лицензирования и расширения реестра на мелкие аппараты, а также введения электронных систем идентификации для всех беспилотников в онлайн-режиме.

В этой связи депутат отмечает необходимость в кратчайшие сроки рассмотреть меры внедрения Remote ID для всех аппаратов массой от 250 грамм, расширения систем учета полетной истории путем обязательного внедрения «черных ящиков», а также передачи и обработки данных, сгенерированных искусственным интеллектом.

— Нужно ввести лицензирование производителей беспилотников с обязательной уникальной маркировкой ключевых узлов, ужесточить административную и уголовную ответственность за нелегальную сборку и применение дронов в качестве оружия, особенно на массовых мероприятиях. Убежден, что эти своевременные и сбалансированные меры позволят предотвратить потенциальные трагедии и значительно повысить уровень безопасности наших граждан, — заключил Елнур Бейсенбаев.

Ранее председатель Мажилиса Ерлан Кошанов выступил с предложением провести в сентябре Парламентские слушания с Правительством РК по вопросам ИИ.