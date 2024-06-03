Меры по борьбе с саранчой активизируют в Актюбинской и Костанайской областях

Ситуацию по борьбе с насекомыми-вредителями обсудили в Правительстве на третьем заседании республиканского оперативного штаба по координации защитных мероприятий против саранчи. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

На 31 мая Туркестанская область провела обработку против личинок мароккской саранчи на площади 259,3 тысячи га. Это 95,5% от прогнозируемого объема. В Жамбылской области защитные мероприятия полностью завершены: обработано 9,8 тысячи га, или 100%.

Начаты защитные мероприятия против итальянского пруса. Из 2,2 млн га обработано 144,1 тысячи га в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской областях и области Жетысу. В других регионах химобработка против итальянского пруса начнется по мере выявления мест отрождения личинок. Пестициды уже доставлены во все регионы в необходимом объеме.

Фото: Рrimeminister.kz

Против азиатской саранчи к химической обработке приступили в области Жетысу. Здесь обработано 200 га из 950 га.

Самые большие размеры площадей, подлежащих обработке от саранчи, располагаются в Актюбинской (784,4 тысячи га) и Костанайской (775,6 тысячи га) областях.

По данным акиматов, именно сейчас в южных районах этих областей наступает фаза активного отрождения личинок итальянского пруса. Однако в регионах к этому готовы. В Костанайской области обработку будут проводить в 15 районах из 17. Для этого задействуют 72 единицы техники. Мониторинговые мероприятия для определения точных мест отрождения запланированы на территории почти 5 млн га. В этих работах будут задействованы 129 обследователей. В каждом сельском округе ведется набор и обучение временных работников для проведения химобработки. Уже привлечено 326 человек.

По итогам заседания министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров поручил региональным штабам ежедневно информировать территориальные подразделения Комитета госинспекции о текущем состоянии проводимых работ, куда необходимо сразу перебрасывать дополнительную технику и задействовать как можно больше временных работников. В Туркестанской области провести дополнительную зачистку.