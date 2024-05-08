Меры доверия в области военной деятельности на Каспии обсудили в Баку

В Баку состоялось VII заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В переговорах приняли участие делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана. Казахстанскую делегацию возглавила Зульфия Аманжолова, посол по особым поручениям МИД РК, специальный представитель РК по вопросам Каспийского моря.

В ходе заседания стороны отметили, что в 2024 году Каспийский регион останется в фокусе внимания мировой политики, которое обусловлено высокой интенсивностью событий на данной территории.

В частности, подчеркнуто, что прикаспийские государства проводят активную политику в энергетической и транспортной сферах. При этом обозначено, что сохраняется повышенное внимание к каспийским странам со стороны внерегиональных игроков в лице США и Евросоюза.

Участники заседания также обсудили методики установления прямых исходных линий на Каспийском море. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по каспийской повестке дня, намечены перспективы совместной работы в формате «пятерки».

Стороны договорились о том, что для усиления взаимодействия и оперативного ответа на текущие вызовы рабочая группа будет проводить заседания не реже одного раза в квартал в течение этого года.

Следующее заседание рабочей группы высокого уровня состоится 24–27 июня в столице Ирана — Тегеране.