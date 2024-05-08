РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:56, 08 Май 2024 | GMT +6

    Меры доверия в области военной деятельности на Каспии обсудили в Баку

    Меры доверия в области военной деятельности на Каспии обсудили в Баку
    Фото: Азертадж

    В Баку состоялось VII заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В переговорах приняли участие делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана. Казахстанскую делегацию возглавила Зульфия Аманжолова, посол по особым поручениям МИД РК, специальный представитель РК по вопросам Каспийского моря.

    В ходе заседания стороны отметили, что в 2024 году Каспийский регион останется в фокусе внимания мировой политики, которое обусловлено высокой интенсивностью событий на данной территории.

    В частности, подчеркнуто, что прикаспийские государства проводят активную политику в энергетической и транспортной сферах. При этом обозначено, что сохраняется повышенное внимание к каспийским странам со стороны внерегиональных игроков в лице США и Евросоюза.

    Участники заседания также обсудили методики установления прямых исходных линий на Каспийском море. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по каспийской повестке дня, намечены перспективы совместной работы в формате «пятерки».

    Стороны договорились о том, что для усиления взаимодействия и оперативного ответа на текущие вызовы рабочая группа будет проводить заседания не реже одного раза в квартал в течение этого года.

    Следующее заседание рабочей группы высокого уровня состоится 24–27 июня в столице Ирана — Тегеране.

    Теги:
    Каспийское море Казахстан Сотрудничество Иран Азербайджан Международные отношения Россия Туркменистан
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Серикбол Кошмаганбетов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!