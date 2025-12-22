Меры безопасности в преддверии Нового года усилены в Мангистау
В Мангистауской области в целях обеспечения безопасности граждан в период новогодних праздников спасатели совместно с полицией проводят профилактические мероприятия, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной Центр общественных коммуникаций.
Об этом на брифинге сообщил главный специалист управления государственного пожарного контроля областного департамента по чрезвычайным ситуациям Акан Нурдаулет.
Он проинформировал, что в рамках плана были запущены три крупные профилактические акции: «Газовый баллон», «Безопасный Новый год» и «Пиротехника». Эти мероприятия проводятся в местах массового скопления людей и на объектах, где проходят праздничные мероприятия.
Акции направлены на соблюдение требований пожарной безопасности, безопасного использования бытового газового оборудования и недопущения незаконного оборота пиротехнической продукции.
— В настоящее время по региону на контроль взяты 107 объектов, которые проверяются совместно с местными исполнительными органами. Сформированы также семь мобильных групп, которые проводят мониторинговые работы. В праздничные дни органы гражданской защиты будут работать в усиленном режиме, — сообщил А. Нурдаулет.
Он отметил, что в период новогодних праздников увеличивается использование пиротехнических изделий, последствиями чего могут стать пожары, травмы и даже гибель людей.
— Поэтому мы совместно с полицией организовали акцию «Пиротехника» и строго контролируем соблюдение требований безопасности, — заключил представитель ведомства.
Специалисты призывают жителей области не забывать о правилах безопасности во избежание происшествий.