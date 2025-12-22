Меры безопасности в преддверии Нового года усилены в Мангистау

Об этом на брифинге сообщил главный специалист управления государственного пожарного контроля областного департамента по чрезвычайным ситуациям Акан Нурдаулет.

Он проинформировал, что в рамках плана были запущены три крупные профилактические акции: «Газовый баллон», «Безопасный Новый год» и «Пиротехника». Эти мероприятия проводятся в местах массового скопления людей и на объектах, где проходят праздничные мероприятия.

Акции направлены на соблюдение требований пожарной безопасности, безопасного использования бытового газового оборудования и недопущения незаконного оборота пиротехнической продукции.

— В настоящее время по региону на контроль взяты 107 объектов, которые проверяются совместно с местными исполнительными органами. Сформированы также семь мобильных групп, которые проводят мониторинговые работы. В праздничные дни органы гражданской защиты будут работать в усиленном режиме, — сообщил А. Нурдаулет.

Он отметил, что в период новогодних праздников увеличивается использование пиротехнических изделий, последствиями чего могут стать пожары, травмы и даже гибель людей.

— Поэтому мы совместно с полицией организовали акцию «Пиротехника» и строго контролируем соблюдение требований безопасности, — заключил представитель ведомства.

Специалисты призывают жителей области не забывать о правилах безопасности во избежание происшествий.