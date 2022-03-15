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Мереке Кучекбаев назначен командующим войсками регионального командования «Юг»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
15 Марта 2022, 16:35
Мереке Кучекбаев назначен командующим войсками регионального командования «Юг»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства назначил командующего войсками регионального командования «Юг», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Кучекбаев Мереке Матимович назначен командующим войсками регионального командования «Юг», он освобожден от должности командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Распоряжением Главы государства Каракулов Кайдар Самигуллович освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Юг».

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Кучекбаев Мереке Матимович, 07.08.1976 года рождения, генерал-майор.

В 1997 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище; в 2007 году Национальный университет обороны им. Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы; в 2017 году Военную академию Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Трудовой стаж:

Командир танкового взвода, танковой роты, Начальник штаба - Заместитель командира танкового батальона, Командир батальона;

Командир войсковой части 43053 (02.2003-03.2005);

Командир войсковой части 32039 (03.2005-06.2007);

Начальник штаба - Первый заместитель командира войсковой части 25744 (06.2007-10.2007);

Командир войсковой части 10810 (10.2007-01.2012);

Командир войсковой части 25744 (01.2012-11.2013);

Заместитель командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) - Начальник управления боевой подготовки Управления командующего войсками регионального командования «Юг» (11.2013-06.2017);

Заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками (по боевой подготовке) - Начальник управления боевой подготовки Управления командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (07.2017-12.2017);

Начальник штаба - Первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (12.2017-01.2020);

Командующий войсками Регионального командования «Астана» (01.2020-06.2021);

Командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан (06.2021-03.2022)

Командующий войсками регионального командования «Юг» (с 03.2022).

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