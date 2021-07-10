Мера наказания также должна быть строгой - Президент РК о подделке паспортов вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры в отношении подделывания документов о вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как я уже говорил до этого, появился рынок по подделыванию документов о вакцинации. Такие факты нужно понимать, что это как прямая угроза здоровью и безопасности общества в целом. Следовательно, мера наказания также должна быть строгой. Очевидно, что это является нарушением в соответствии с Административным кодексом. Необходимо срочно запустить цифровую карту вакцинации на примере единой базы тестирования», - сообщил в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

«При обязательной вакцинации не должны переступать черту. Есть люди, которые не прививаются по медицинским показаниям и определенным обстоятельствам. Государственные органы, особенно мониторинговые группы, должны учитывать этот вопрос», - заявил Президент Казахстана.





Ранее Глава государства поручил обеспечить доступность американской вакцины Pfizer для граждан Казахстана.