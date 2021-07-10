РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:11, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Мера наказания также должна быть строгой - Президент РК о подделке паспортов вакцинации

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры в отношении подделывания документов о вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как я уже говорил до этого, появился рынок по подделыванию документов о вакцинации. Такие факты нужно понимать, что это как прямая угроза здоровью и безопасности общества в целом. Следовательно, мера наказания также должна быть строгой. Очевидно, что это является нарушением в соответствии с Административным кодексом. Необходимо срочно запустить цифровую карту вакцинации на примере единой базы тестирования», - сообщил в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

    «При обязательной вакцинации не должны переступать черту. Есть люди, которые не прививаются по медицинским показаниям и определенным обстоятельствам. Государственные органы, особенно мониторинговые группы, должны учитывать этот вопрос», - заявил Президент Казахстана.


    Ранее Глава государства поручил обеспечить доступность американской вакцины Pfizer для граждан Казахстана.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Президент Вакцинация Президент Казахстана Правительство РК Закон и право Расширенное заседание Правительства 10.07.2021 Главная Видео
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:43
    20 многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций планируется построить в Казахстане
    Сегодня, 08:24
    Первые комплекты наград разыграют на Азиаде по гребле
    Сегодня, 08:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!