    11:53, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Мэр Милана объявил траур в день похорон Джорджо Армани

    Мэр Милана Джузеппе Сала сообщил, что похороны модельера состоятся 8 сентября, объявив его днем городского траура, передает агентство Kazinform со ссылкой на La Milano.

    Фото: ТАСС / Zuma

    — Джорджо Армани был и навсегда останется одним из величайших представителей итальянской и миланской моды в мире. Армани был человеком, полным таланта и интересов, способным привнести в свои творения строгий и элегантный стиль своей личности, размеренный, без излишеств. Нам будет не хватать его творческого видения, его активного участия и поддержки жизни нашего города, — заявил Сала. 

    Легендарный итальянский модельер Джорджо Армани умер 4 сентября в возрасте 91 года. 

    Соболезнования в связи с его кончиной выразили представители итальянского руководства, политических и общественных кругов.

    Президент Италии Серджо Маттарелла в своем послании отметил, что Армани был «гением итальянской моды, вдохновившим и повлиявшим на целые поколения стилистов по всему миру». 

    Церемония прощания с модельером пройдет в Милане 6 и 7 сентября. По желанию покойного похороны не будут публичными. 

     

