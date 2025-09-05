Мэр Милана объявил траур в день похорон Джорджо Армани

— Джорджо Армани был и навсегда останется одним из величайших представителей итальянской и миланской моды в мире. Армани был человеком, полным таланта и интересов, способным привнести в свои творения строгий и элегантный стиль своей личности, размеренный, без излишеств. Нам будет не хватать его творческого видения, его активного участия и поддержки жизни нашего города, — заявил Сала.

Легендарный итальянский модельер Джорджо Армани умер 4 сентября в возрасте 91 года.

Соболезнования в связи с его кончиной выразили представители итальянского руководства, политических и общественных кругов.

Президент Италии Серджо Маттарелла в своем послании отметил, что Армани был «гением итальянской моды, вдохновившим и повлиявшим на целые поколения стилистов по всему миру».

Церемония прощания с модельером пройдет в Милане 6 и 7 сентября. По желанию покойного похороны не будут публичными.