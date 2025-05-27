Меня увезли и держали силой — женщина заявила о похищении в Туркестанской области
В социальных сетях распространилось видеообращение женщины, представившейся матерью-одиночкой, передает корреспондент агентства Kazinform.
В эмоциональном ролике она рассказала о том, как, по ее словам, стала жертвой похищения и незаконного удержания в Komek Center Шымкента.
Там, как она утверждает, ее удерживали без законных оснований, связывали скотчем, вводили неизвестные препараты и заставляли подписывать документы. Женщина провела в центре около десяти дней и смогла покинуть его только после того, как связалась с родственниками.
После освобождения она обратилась в полицию.
В департаменте полиции Шымкента подтвердили, что по заявлению возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
— Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление лиц, причастных к совершению противоправных действий. В рамках расследования проверяется деятельность соответствующего центра, изучаются документация, записи, а также доводы, изложенные обеими сторонами. Следствие продолжает работу в рамках закона и обеспечит объективное и всестороннее рассмотрение всех представленных фактов, — сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте наблюдается тревожная тенденция роста преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Число обращений по фактам умышленного причинения легкого вреда здоровью увеличилось в три раза.