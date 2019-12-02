Меня переполняет радость - победитель «Әлем Барысы»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Победитель абсолютного чемпионата мира по қазақша күрес «Әлем Барысы» Роман Бобиков прокомментировал свою победу, передает МИА «Казинформ».

В прошлом году в данном чемпионате он занял третье место.

«Меня переполняет радость. В этом году я к этому чемпионату подошел щепетильно. Начал изучать всех своих соперников. Готовился. Все соперники были сильными и достойными. Я думаю, сегодня мне больше повезло. Что касается организации турнира, то все было на высшем уровне, с каждым разом все лучше и лучше. Спасибо большое. В следующем году приеду обязательно», - сказал Роман Бобиков.

Отметим, он в финале выиграл двукратного победителя «Әлем Барысы» восточноказахстанца Айбека Нугымарова. Третье место взял казахстанец Максат Исагабылов.

Традиционный чемпионат проходил во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака с участием 33 борцов из 30 стран мира. Он был приурочен ко Дню Первого Президента РК.