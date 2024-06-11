Меньше всего инвестиций в сферу здравоохранения привлекаются в Мангистау, области Жетысу и Улытау

Благодаря поддержке Президента, за последние 5 лет были построены более 400 объектов здравоохранения. Об этом сообщил Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Благодаря поддержке Президента, за последние 5 лет были построены более 400 объектов здравоохранения. Закуплено медицинское оборудование на сумму более 261 млрд тенге. В сельских населенных пунктах уже ведется работа по строительству новых объектов в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». К концу года будет построено 556 объектов, — сказал Олжас Бектенов.

Вместе с тем Премьер добавил, что еще очень многое предстоит сделать.

— Будем улучшать материально-техническую базу больниц, поликлиник, университетов. Это позволит создать надлежащие условия для пациентов и медперсонала, развивать новые технологии и методики лечения, — заявил Олжас Бектенов.

Он также добавил, что на сегодня многие страны в условиях сложной экономической ситуации активно привлекают частные инвестиции в здравоохранение.

— Такой мировой опыт в строительстве, оснащении медицинских объектов и в их управлении в ближайшей перспективе должен быть приоритетной мерой развития инфраструктуры этой сферы, — подчеркнул Премьер-министр.

В региональном разрезе больше всего таких инвестиций приходится на города Астану и Алматы, а также Туркестанскую и Атыраускую области. Наименьшие инвестиции привлекаются в Мангистауской области, областях Улытау, Жетысу.

— Акимам этих регионов следует активнее привлекать инвестиции в сферу здравоохранения, можно использовать опыт лидеров. Все мероприятия по строительству и модернизации объектов здравоохранения должны основываться на всестороннем анализе с целью более эффективного и рационального расходования финансовых средств, не допускать неоправданного увеличения расходов бюджета. Мне известно, что Министерством уже начата работа по исключению необоснованного получения бюджетных средств в регионах, — добавил Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось, что Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения до 2030 года приняло Правительство РК.