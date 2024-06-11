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    11:49, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения до 2030 года приняло Правительство РК

    здание Правительства РК
    Фото: Рrimeminister.kz

    Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения на 2024-2030 годы рассмотрело и приняло Правительство РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Проект концепции развития инфраструктуры здравоохранения Республики Казахстан разработан во исполнение поручения Главы государства и определяет основное видение, принципы и подходы развития сферы в ближайшие 7 лет, — сказала министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, представляя документ на заседании Правительства.

    Согласно концепции, как отметила глава Минздрава, процесс планирования инфраструктуры будет основываться на долгосрочных прогнозах демографических показателей, показателей заболеваемости и структуры населения и соответствовать их потребностям в видах медицинской помощи.

    Будет проведена реструктуризация коечного фонда и проведены мероприятия по приведению инфраструктуры здравоохранения в соответствие с нормативами.

    — Для эффективной реализации будут приняты необходимые нормативные правовые акты, а также разработана цифровая карта инфраструктуры здравоохранения на базе действующей информационной системы, которая позволит осуществлять рациональное планирование, контроль и мониторинг инфраструктуры в режиме реального времени, — добавила Акмарал Альназарова.

    Было отмечено, что министерством здравоохранения определена предварительная потребность в обновлении инфраструктуры здравоохранения.

    Первый этап реализации Концепции включает завершение проектирования и начало строительства наиболее ключевых, системообразующих объектов здравоохранения. Это 34 якорных проекта на 11 440 коек. Регионы будут обеспечены современными многопрофильными учреждениями: 6 университетских клиник, 14 больниц; 11 перинатальных и 3 национальных центра. Будет продолжена работа по капитальному ремонту и оснащению других объектов здравоохранения.

    На втором этапе планируется продолжить модернизацию 2,5 тысячи медицинских объектов путем нового строительства, ремонта и дооснащения.

    — Эффективность работы профильных служб в регионах будет достигнута при условии укрепления республиканских научных центров. В связи с чем, в рамках реализации Концепции будут проработаны меры по покрытию дефицита специализированных и экстренных детских коек, — пояснила Акмарал Альназарова.

    В частности, по ее словам, через строительство центра детской онкологии и гематологии на 200 коек, центра детской хирургии на 200 коек, детского корпуса на 200 коек при Национальном координационном центре экстренной медицины в Астане, а также центра инновационной хирургии в Алматы (развитие радикальной онкологической хирургии для взрослых).

    — Данные меры позволят увеличить доступность высокоспециализированной медицинской помощи населению и усилить работу координационных советов на базе республиканских НИИ и НЦ, — заверила Акмарал Альназарова.

    Концепция также предусматривает оснащение оборудованием объектов здравоохранения на пятилетний период.

    — В предлагаемом сегодня Министерством проекте Концепции сформировано целостное видение дальнейшего развития инфраструктуры здравоохранения. А также, помимо национального проекта, который затрагивает только села, определен перечень для строительства новых ключевых объектов здравоохранения. Это, например, Национальный центр детской онкологии и гематологии, центр детской кардиохирургии, университетские многопрофильные больницы в регионах.Они будут построены в ближайшей перспективе. При строительстве этих объектов надо максимально привлекать отечественных производителей строительных материалов, мебели, оснащения. Это также положительно отразится на экономике регионов. В этой связи проект Концепции в целом поддерживается, — заявил Премьер-министр РК Олжас Бектенов.

    Теги:
    Здравоохранение Казахстанцы Правительство РК Минздрав РК
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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