Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения до 2030 года приняло Правительство РК

Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения на 2024-2030 годы рассмотрело и приняло Правительство РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Проект концепции развития инфраструктуры здравоохранения Республики Казахстан разработан во исполнение поручения Главы государства и определяет основное видение, принципы и подходы развития сферы в ближайшие 7 лет, — сказала министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, представляя документ на заседании Правительства.

Согласно концепции, как отметила глава Минздрава, процесс планирования инфраструктуры будет основываться на долгосрочных прогнозах демографических показателей, показателей заболеваемости и структуры населения и соответствовать их потребностям в видах медицинской помощи.

Будет проведена реструктуризация коечного фонда и проведены мероприятия по приведению инфраструктуры здравоохранения в соответствие с нормативами.

— Для эффективной реализации будут приняты необходимые нормативные правовые акты, а также разработана цифровая карта инфраструктуры здравоохранения на базе действующей информационной системы, которая позволит осуществлять рациональное планирование, контроль и мониторинг инфраструктуры в режиме реального времени, — добавила Акмарал Альназарова.

Было отмечено, что министерством здравоохранения определена предварительная потребность в обновлении инфраструктуры здравоохранения.

Первый этап реализации Концепции включает завершение проектирования и начало строительства наиболее ключевых, системообразующих объектов здравоохранения. Это 34 якорных проекта на 11 440 коек. Регионы будут обеспечены современными многопрофильными учреждениями: 6 университетских клиник, 14 больниц; 11 перинатальных и 3 национальных центра. Будет продолжена работа по капитальному ремонту и оснащению других объектов здравоохранения.

На втором этапе планируется продолжить модернизацию 2,5 тысячи медицинских объектов путем нового строительства, ремонта и дооснащения.

— Эффективность работы профильных служб в регионах будет достигнута при условии укрепления республиканских научных центров. В связи с чем, в рамках реализации Концепции будут проработаны меры по покрытию дефицита специализированных и экстренных детских коек, — пояснила Акмарал Альназарова.

В частности, по ее словам, через строительство центра детской онкологии и гематологии на 200 коек, центра детской хирургии на 200 коек, детского корпуса на 200 коек при Национальном координационном центре экстренной медицины в Астане, а также центра инновационной хирургии в Алматы (развитие радикальной онкологической хирургии для взрослых).

— Данные меры позволят увеличить доступность высокоспециализированной медицинской помощи населению и усилить работу координационных советов на базе республиканских НИИ и НЦ, — заверила Акмарал Альназарова.

Концепция также предусматривает оснащение оборудованием объектов здравоохранения на пятилетний период.