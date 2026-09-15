Меньше половины жителей Германии владеют собственным жильем

Германия занимает последнее место среди стран Евросоюза по доле владельцев собственного жилья. Лишь 43,5% домохозяйств живут в собственном доме или квартире, передает Kazinform со ссылкой на BILD .

По данным исследования Pestel-Institut, это минимальный показатель для Германии примерно за последние 20 лет. Страна остается единственным государством ЕС, где большинство населения арендует жилье.

Для сравнения, в Румынии собственным жильем располагают около 94% жителей, в Словакии — 93%, в Венгрии — 92%. В Австрии, которая находится на предпоследнем месте по этому показателю, доля владельцев жилья составляет около 54%.

При этом ситуация значительно различается в зависимости от региона Германии. В Саарланде собственным жильем владеют почти 60% жителей, в Бранденбурге — более 44%. В Берлине этот показатель составляет около 16%, а в Гамбурге — немногим более 20%.

Особенно низкая доля собственников наблюдается среди молодых жителей страны. Почти три четверти немцев в возрасте от 25 до 45 лет арендуют жилье, а собственная недвижимость есть примерно у каждого четвертого.

Среди основных причин эксперты называют высокую стоимость строительства и земельных участков, рост ставок по кредитам, а также недостаточный объем государственной поддержки. В результате приобретение собственной недвижимости становится недоступным даже для многих семей с двумя источниками дохода.

Эксперты также обращают внимание на долгосрочные социальные последствия. Собственная недвижимость рассматривается как один из способов накопления капитала и обеспечения финансовой стабильности после выхода на пенсию. Люди, которые продолжают арендовать жилье в пожилом возрасте, вынуждены нести дополнительные расходы, что может повышать риск бедности среди пенсионеров.

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