Меньше казахстанцев стало желать сменить свое гражданство – Президент РК

Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о паспорте нашей страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Наш бирюзовый паспорт символизирует высокие ценности, на которых зиждется наша страна. Он признается по всему миру как документ прогрессивного современного государства. Граждане Казахстана могут без визы посещать десятки стран, и данный список постоянно растет благодаря нашей целенаправленной работе, — сказал Глава государства на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.



По словам Президента, сейчас Казахстан располагается на 66-й позиции в Индексе паспортов мира.