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    11:40, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Меньше казахстанцев стало желать сменить свое гражданство – Президент РК

    паспорт
    Фото: Kazinform

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о паспорте нашей страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Наш бирюзовый паспорт символизирует высокие ценности, на которых зиждется наша страна. Он признается по всему миру как документ прогрессивного современного государства. Граждане Казахстана могут без визы посещать десятки стран, и данный список постоянно растет благодаря нашей целенаправленной работе, — сказал Глава государства на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана. 


    По словам Президента, сейчас Казахстан располагается на 66-й позиции в Индексе паспортов мира.

     
    — Это неплохой показатель. Кроме того, за последние годы в разы сократилось количество лиц, желающих выйти из гражданства Казахстана. Все это является убедительным свидетельством устойчивого развития и привлекательности нашей страны, ее высокого авторитета на международной арене, — добавил Глава государства. 

    Теги:
    Президент Казахстана Паспорт АНК Токаев Касым-Жомарт Общество
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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