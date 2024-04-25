Меньше казахстанцев стало желать сменить свое гражданство – Президент РК
Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о паспорте нашей страны, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Наш бирюзовый паспорт символизирует высокие ценности, на которых зиждется наша страна. Он признается по всему миру как документ прогрессивного современного государства. Граждане Казахстана могут без визы посещать десятки стран, и данный список постоянно растет благодаря нашей целенаправленной работе, — сказал Глава государства на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.
По словам Президента, сейчас Казахстан располагается на 66-й позиции в Индексе паспортов мира.
— Это неплохой показатель. Кроме того, за последние годы в разы сократилось количество лиц, желающих выйти из гражданства Казахстана. Все это является убедительным свидетельством устойчивого развития и привлекательности нашей страны, ее высокого авторитета на международной арене, — добавил Глава государства.