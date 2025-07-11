Меньше бедности, больше возможностей - британское издание о росте уровня жизни в Казахстане

В статье под названием «Стратегия социальных расходов Казахстана: сокращение бедности через занятость и структурные реформы» говорится, что Казахстан, традиционно известный своим богатством природных ресурсов, всё чаще получает признание за усилия по повышению уровня жизни.

По официальной статистике, к 2024 году уровень бедности в стране снизился до 5% — по сравнению с 46,7% в 2001 году. За тот же период реальные доходы выросли на 21%, что отражает комплексную трансформацию, ориентированную на инклюзивный рост.

В отличие от многих развивающихся стран, полагающихся преимущественно на прямые денежные выплаты для сокращения бедности, Казахстан делает ставку на создание рабочих мест и интеграцию граждан в рынок труда. Ключевой инициативой в этом направлении стала цифровая платформа «Инновационный навигатор проектов» Министерства труда и социальной защиты, отслеживающая тенденции на рынке труда, потоки инвестиций, а также прогнозирующая потенциал занятости, пишет британский журнал GlobalBankingandFinanceReview.

На сегодня платформа отслеживает 1 383 инвестиционных проекта общей стоимостью 73,7 трлн тенге, в рамках которых планируется создать более 220 000 новых рабочих мест. По состоянию на 2025 год уже реализовано 30 660 рабочих мест.

Региональные дорожные карты занятости Казахстана позволили более 250 000 граждан присоединиться к рабочей силе, включая 115 900 субсидируемых рабочих мест, 66 600 рабочих мест на открытом рынке труда и 62 900 рабочих мест через частные инициативы. Примечательно, что почти 90 000 из них — постоянные рабочие места, что способствует обеспечению долгосрочной социальной стабильности.

Также предлагаются краткосрочные программы профессионального обучения с гарантированным трудоустройством выпускников. Они особенно ориентированы на уязвимые группы населения, такие как люди с инвалидностью, молодёжь без формального образования и безработные выпускники. Для устранения регионального дисбаланса на рынке труда предоставляются гранты на переезд, отмечает GlobalBankingandFinanceReview.

Только в 2025 году на поддержку 4,7 млн уязвимых граждан — пенсионеров, людей с инвалидностью и многодетных семей — было выделено более 6 трлн тенге. Новая цифровая платформа, основанная на системе оценки уязвимости, позволяет определять уровень реальной финансовой нуждаемости, обеспечивая справедливое и эффективное распределение ресурсов. В ряде регионов уже проводится пилотное тестирование этой системы.

Также финансовый журнал пишет, что Казахстан продолжает ежегодную индексацию пенсий и пособий для более чем 4,7 млн получателей. Поэтапная реформа, начатая в 2023 году, предусматривает повышение базовой пенсии до 70% от базового стандарта к 2027 году, а максимальный размер достигнет 120% в максимальном размере. В результате, в 2023 году пенсии 2,3 млн пенсионеров увеличились в среднем на 28%. К началу 2025 года коэффициент замещения пенсии достиг 45,5%, что соответствует стандартам Международной организации труда (МОТ).

В 2024 году в Казахстане была утверждена новая методика расчёта минимальной заработной платы, основанная на медианной зарплате и производительности труда. Эта система повышает предсказуемость уровня оплаты, сохраняя баланс между возможностями работодателей и потребностями работников.

С 2020 по 2025 годы заработные платы 1,2 млн работников государственного сектора выросли. В том числе, зарплаты около 600 000 учителей и 40 000 социальных работников удвоились в период с 2020 по 2023 год. Медицинские работники также получили ежегодные повышения: на 30% для врачей и на 20% для медсестёр. Ещё 600 000 работников госсектора получили поэтапные надбавки.

В 2024 году была введена специальная социальная выплата для лиц, работающих во вредных условиях труда — мера, направленная на повышение безопасности на рабочих местах и профилактику профессиональных заболеваний.

Главный редактор Ванда Рич отмечает, что структурные реформы в Казахстане выходят за рамки социальной сферы. В 2025 году ожидается реализация 45 новых инвестиционных проектов, которые создадут почти 20 000 рабочих мест. В 2026 году планируется ещё 98 проектов с созданием 24 900 рабочих мест, а в 2027 году — 56 проектов, обеспечивающих 27 700 рабочих мест.

С 2010 года реальные доходы домохозяйств выросли на 80%, несмотря на кризисные периоды. Это стало возможным благодаря росту социальных расходов: с 2010 по 2025 год расходы консолидированного бюджета увеличились с 4,5 трлн до 30,3 трлн тенге, а расходы на социальную защиту — в 6,7 раза, достигнув 6 трлн тенге. На протяжении всего периода доля социальных расходов стабильно составляла около 20% национального бюджета.

Ориентированная на занятость и основанная на данных социальная политика Казахстана представляет собой потенциальную модель. Интеграция цифровых платформ, бюджетного планирования и инклюзивных механизмов трудоустройства показывает, как инвестиции в социальную сферу могут сочетаться с долгосрочной экономической устойчивостью. Несмотря на демографические изменения и глобальную неопределённость, траектория развития Казахстана отражает не просто снижение бедности, но и стратегический переход к структурному процветанию, заключает журнал.

Ранее сообщалось, что цифровизация соцпомощи в РК сэкономила 40 млрд тенге для поддержки нуждающихся.