Менингит регистрируют в Алматы: как распознать болезнь

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Менингит – это очень серьезное заболевание, которое должно быть диагностировано как можно скорее. Поэтому при первых симптомах необходимо срочно обратиться в медучреждение, либо вызвать скорую помощь. Инфекционист городской поликлиники №16 Алматы Камшат Ибраева рассказала о первых симптомах менингита корреспонденту МИА «Казинформ».

Камшат Ибраева отметила, что менингит можно спутать с ОРВИ из-за сходства симптомов. Основными признаками менингита является головная боль. Она может быть очень сильной и не прекращаться даже после приема обезболивающих. Также пациент может жаловаться на болевые ощущения в глазах и шее, появляется выраженная интоксикация, если присоединяется менингококцемия, то будут геморогические высыпания на коже.

Распознать тяжелую болезнь можно также, если лечь на ровную поверхность и попытаться поднять прямую ногу. При менингите заболевший не сможет этого сделать. Если же кто-то поднимает его ногу, он почувствует боль в шее и голове. При менингите также наблюдается высокая температура тела, которая может подняться до 39-40 градусов, рвота, связанная с повышенным давлением в головном мозге. Чувствительность к свету и звуку тоже один из признаков менингита, а также отсутствие аппетита, слабость.

Одним из опасных признаков менингита считаются: судороги, затрудненное дыхание, снижение уровня сознания. Эти проявления менингита являются одним из самых опасных и требуют немедленной медицинской помощи.

«В целом, если у вас есть хотя бы один из этих симптомов, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. В случае отсутствия своевременной помощи могут возникнуть серьезные осложнения, включая нарушение функций мозга, паралич и даже смерть. Только своевременное обращение к врачу может спасти жизнь пациента. Своевременно начатое лечение даст эффект», - отметила Камшат Ибраева.

Когда нет настороженности, и пациенты вовремя не обращаются к специалисту, то они могут потерять несколько дней. Если, допустим, человек упустил время 2-3 дня дома с симптомами менингита, то здесь зависит от течения. Если молниеносное течение, то, может быть, и летальный исход, потому что время - здесь многое значит.

«Болезнь передаётся воздушно-капельным путем, в случае, если в семье заразился один человек, то подается сигнал в поликлинику и всех обследуют, если у них не обнаружили симптомы, то у него берут мазок из носоглотки», - добавила врач.

Врач отмечает, что сезон заболеваемости приходится на летне-осенний период. Чтобы уберечь себя и своих детей от менингита, надо соблюдать элементарные правила личной гигиены: тщательно мыть руки перед приемом пищи, тщательно мыть овощи и фрукты, ополаскивая их кипяченой водой. Употреблять только кипяченую или бутилированную воду. Купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду, так как вирус устойчив во внешней среде и может длительно сохраняться в воде. Избегать места скопления народа, чаще проветривать помещения.

Ранее сообщалось, что в Алматы наблюдается сезонная регистрация случаев серозного менингита (энтеровирусная инфекция), с начала года заболели 85 человек. Заболеваемость регистрируется в основном среди детей до 14 лет.