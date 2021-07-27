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Менее чем за две минуты поднялся на 18-й этаж спасатель в СКО

27 Июля 2021 22:00
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Менее чем за две минуты поднялся на 18-й этаж спасатель в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске прошли соревнования «Вертикальный вызов», приуроченные к празднованию 30-летия Независимости РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, пожарные пяти подразделений города соревновались в скоростном подъеме на высотное здание в полной экипировке. Самым высоким зданием в городе сейчас является 18-ти этажная новостройка в микрорайоне «Жас Оркен».

«Специальная одежда пожарного, каска, поясной ремень с карабином, аппарат на сжатом воздухе, маска. Все вместе весит около 20 кг. Преодолеть 360 ступенек с такой ношей – нелегкое испытание. Здесь большое значение имеет физическая выносливость, правильное дыхание и умение распределить свои силы. Как сказали «главные герои», уже на 10-м этаже ноги отказываются бежать, а уже после 15 этажа включается «второе дыхание», - рассказали в пресс-службе.

По итогам соревнования в личном зачете первое место с результатом 1 минута и 43 секунды занял пожарный-спасатель пожарной части №5 Бакыт Мерекенов. Второе и третье место разделили пожарные-спасатели пожарной части №1 Нурбек Кенесов и Нурбол Жукенов со временем в 1 минуту 46 секунд и 1 минуту 51 секунда, соответственно.

«Новый формат спортивных мероприятий призван обратить внимание общества на важность спасательного мастерства. Основная цель соревнований – показать, насколько сложна профессия пожарного-спасателя, почтить память погибших при исполнении служебного долга, поддержать атмосферу «братства» среди пожарных, популяризация профессии пожарных-спасателей среди населения», - добавили в пресс-службе.



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#Северо-Казахстанская область   #МЧС   #Пожар  
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Автор:

Олеся Жуковень

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