Менее чем за 1000 тенге будут торговать огурцами и помидорами в Павлодарской области

В акимате Павлодарской области отметили, всего в регионе функционирует три тепличных хозяйства, которые производят в год порядка 14 тысяч тонн овощей. При этом, предприниматели получают субсидии. В период с 2020 по 2025 годы направлено более 312 миллионов тенге государственной поддержки. В 2025 году компенсация затрат на электроэнергию составила 163,2 миллиона тенге.

— Наша задача не допустить удорожания как социально значимых овощей в зимний период, так и овощей, пользующихся высоким спросом, и обеспечить стабильное насыщение рынка качественной продукцией, — подчеркнул аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Меморандум подписали с двумя комплексами. Отмечается, в рамках договора тепличные хозяйства обязуются поставить не менее 140 тонн огурцов и 100 тонн томатов по фиксированным отпускным ценам — 850 и 800 тенге за килограмм соответственно. В итоге розничные цены в соцмагазинах составят 980 тенге за килограмм огурцов и 925 тенге за килограмм томатов. На сельхозярмарках — 890 и 840 тенге. Поставки начнутся 5 декабря в Павлодар, Экибастуз и Аксу.

Напомним, на совещании по стабилизации инфляции обсудили вопрос сдерживания роста цен на продукты в декабре в Казахстане.