Менее 32% посевных площадей Казахстана заняты семенами отечественной селекции - Толеутай Рахимбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане лишь 8% разработок аграрной науки находят применение на производстве. Об этом заявил председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» Толеутай Рахимбеков на круглом столе по вопросам аграрной науки и образования в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В организационном плане инновационная система сельского хозяйства передовых аграрных держав мира идентична и включает три блока: научно-образовательные учреждения – НИИ и университеты – они у нас есть; система распространения знаний (extension) – в Казахстане приступили к созданию центров распространения знаний в 2008 году и сейчас находимся на стадии формирования; сервисы поддержки инноваций – офисы коммерциализации, трансферта, венчурные фонды и тому подобное», - рассказал спикер.

По его мнению, в последней области Казахстан проигрывает. «Для наглядности сравним структуры нашего Центра и ИНТА (Национальный институт сельскохозяйственной технологии Аргентины) при Минсельхозе Аргентины», - предложил Толеутай Рахимбеков.

Было отмечено, что в состав ИНТА входят четыре НИИ, 47 опытных станций и 320 центров распространения знаний. В Казахстане всё с точностью наоборот.

«Отсюда вывод: главная проблема нашей аграрной науки – недостаточно организаций по передаче знаний, трансферту и коммерциализации технологий», - добавил Толеутай Рахимбеков.