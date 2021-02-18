Менеджеры ЦОН будут работать в офисах застройщиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Госкорпорация «Правительство для граждан» как единый провайдер оказывает ряд государственных услуг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество, залога движимого имущества, технического обследования недвижимости. Размещая менеджера в своем офисе, застройщики и их клиенты будут получать госуслуги быстро и качественно, не обращаясь в ЦОН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

На онлайн-встрече председатель правления госкорпорации Адил Кожихов рассказал строительным компаниям города Нур-Султан о преимуществах размещения персонального менеджера непосредственно в офисах застройщиков.

«Наши менеджеры, находясь в отделах продаж застройщиков, смогут значительно сократить время клиентов на регистрацию недвижимого имущества с составлением договора купли-продажи/дарения без нотариального подтверждения, с последующей выдачей готового документа. На сегодняшний день операторы ЦОН размещены в двух отделах продаж компании BI-Group и в одном отделе компании G-Park, что, безусловно, положительным образом сказалось на сроках и качестве предоставляемых услуг», – сказал председатель госкорпорации.

Также госкорпорация презентовала застройщикам технологию блокчейн, используемую при регистрации договора залога недвижимости для физических лиц. На данный момент технология была пилотирована с одним из банков второго уровня. Технология упрощает процесс регистрации договора залога, исключая походы в ЦОН за справкой о наличии обременения, все происходит в автоматическом режиме при формировании заявки сотрудником банка. В рамках расширения технологии госкорпорация планирует включить и другие услуги, как регистрация договоров залога для юридических лиц, снятие обременений и реализации функций перезалога для физических и юридических лиц.