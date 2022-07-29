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Менеджер банка проиграл деньги клиента на ставках в Кокшетау
29 Июля 2022 03:29

Менеджер банка проиграл деньги клиента на ставках в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Менеджер банка в Кокшетау похитил деньги клиента и проиграл их на ставках. Полицейские расследуют дело по факту кражи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, 26 июля в управление полиции города Кокшетау с заявлением о пропаже денежных средств, находившихся на счету одного из банков, обратился 52-летний горожанин.

По словам мужчины, злоумышленники завладели суммой в размере 310 тыс. тенге, при этом каких-либо звонков от мошенников не поступало, и заявитель не переводил указанные деньги ни на какие счета.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по ч.1 ст. 188 УК Р «Кража».

«В рамках республиканского оперативно – профилактического мероприятия «Anti – fraud» сотрудниками отдела криминальной полиции управления полиции города Кокшетау была установлена причастность к данному преступлению 19-летнего менеджера банка, к которому несколькими днями ранее обращался заявитель. По словам задержанного, 14 июля он обслуживал клиента, который обратился по вопросу оформления кредита. Воспользовавшись служебным положением, молодой человек путем манипуляций в банковской информационной системе перечислил на своей счет в букмекерской конторе 310 тыс. тенге, находящихся на личном счете клиента. В последующем похищенные деньги менеджер поставил на ставки, однако все проиграл», - пояснили в ведомстве.

В настоящее время, по словам полицейских, свою вину задержанный полностью признал, расследование уголовного дела продолжается.


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