Менеджер автосалона осужден за хищение двух авто в Астане

В Астане осужден менеджер автосалона, который путем обмана завладел двумя автомобилями клиентов общей стоимостью 23 млн теңге, передает Kazinform со ссылкой на столичную прокуратуру.

Как отметили в прокуратуре, потерпевшие передали принадлежащие им автомобили «Changan CS55 Plus» и «Toyota Camry» в автосалон для дальнейшей реализации. Впоследствии мужчина сообщил владельцам транспортных средств о якобы найденных покупателях и убедил их переоформить автомобили на третье лицо, заверив, что денежные средства за продажу поступят через несколько дней.

— После переоформления транспортных средств подсудимый распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению. В результате противоправных действий потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму 23 млн теңге. Государственным обвинителем в суде представлены достаточные доказательства виновности подсудимого. В судебном заседании он полностью признал вину и раскаялся в содеянном, — говорится в сообщении.

Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы. Гражданские иски о взыскании материального ущерба потерпевших удовлетворены. Приговор вступил в законную силу.

Кроме того, прокуратура города напоминает, что совершение преступлений против собственности влечет уголовную ответственность вплоть до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, и призывает граждан соблюдать требования законодательства.

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