Меньше стали топить углем в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На газовое отопление переводят социальные объекты в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жамбылской области, потребность в угле в регионе ежегодно снижается благодаря газификации населенных пунктов.

Так, в 2021 году было газифицировано 20 жамбылских сел, в 2022 году - 17 сел. По программе «Ауыл - Ел бесігі» для перевода восьми социальных объектов с автономных котельных на газ было выделено 599,1 млн. тенге.

На предстоящий отопительный период для населения запланировано поставить 149,7 тыс. тонн угля, для автономных котельных бюджетных организаций - 66,1 тыс. тонн угля.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого 2022 года спрос снизился на 10,6 тыс. тонн, а по сравнению с 2021 годом потребность в угле снизилась на 38,3 тыс. тонн. Это результат газификации сел, в этом году газифицировано еще 20 населенных пунктов», - пояснил руководитель управления Кудайберген Корганбаев.

По его словам, дефицит угля отсутствует, наблюдается низкий спрос от населения, так как Жамбылская область газифицирована на 90,2%.

Необходимо, чтобы жители населенных пунктов, где проводятся работы по газификации, не отказывались раньше времени от печного отопления на твёрдом топливе, подчеркнули в ведомстве.