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«Мен қазақпын»: челлендж павлодарских школьников взорвал соцсети
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Ученики средних школ Павлодара запустили челлендж «Мен қазақпын», посвященный Дню Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Пользователь Facebook Абзал Кабдраш опубликовал видео челленджа на своей странице, которое к настоящему моменту набрало более 400 лайков и которым поделились около 600 человек.
Среднеобразовательная школа города № 25 приняла челлендж от общественных объединений «Жебе» және «Қағандық» и передала эстафету школе №19.
Видео уже посмотрели более 10 тысяч человек.
«Несомненно, директор этой школы тоже патриот. Его ученики показали свою любовь к стране», - поделилась мнением в комментариях Айна Каримова.
Выбранную школьниками песню Куандыка Рахыма «Мен қазақпын» использовали для своего челленджа в прошлом году 3 тысячи солдат.
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