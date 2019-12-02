+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 0 °С
USD 386.35 EUR 425.14
RUB 6.03 CNY 55.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Мен қазақпын»: челлендж павлодарских школьников взорвал соцсети

2 Декабря 2019 12:36
Поделиться:
«Мен қазақпын»: челлендж павлодарских школьников взорвал соцсети

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Ученики средних школ Павлодара запустили челлендж «Мен қазақпын», посвященный Дню Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пользователь Facebook Абзал Кабдраш опубликовал видео челленджа на своей странице, которое к настоящему моменту набрало более 400 лайков и которым поделились около 600 человек.

Среднеобразовательная школа города № 25 приняла челлендж от общественных объединений «Жебе» және «Қағандық» и передала эстафету школе №19.

Видео уже посмотрели более 10 тысяч человек.

«Несомненно, директор этой школы тоже патриот. Его ученики показали свою любовь к стране», - поделилась мнением в комментариях Айна Каримова.

Выбранную школьниками песню Куандыка Рахыма «Мен қазақпын» использовали для своего челленджа в прошлом году 3 тысячи солдат.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Видео, День Независимости ,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив