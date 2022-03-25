Мемориальную доску в честь писателя Аширбека Сыгая установили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялось торжественное открытие мемориальной доски, установленной в честь государственного и общественного деятеля, лауреата Государственной премии, писателя, театрального критика, профессора Аширбека Сыгая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это исторически важное решение – поставить сегодня памятную доску выдающемуся театральному организатору и критику, истинному поклоннику казахского искусства. Творческая жизнь Аширбек ага тесно связана с нашим любимым городом. Его имя, его наследие навсегда останутся в памяти нашего народа, в памяти его учеников», – приводит слова заместителя акима Алматы Армана Кырыкбаева пресс-служба акимата.

Почтить память театрального критика пришли известные деятели искусства, в том числе писатели и артисты, – Асанали Ашимов, Дулат Исабеков, Улыкбек Есдаулет, Медетбек Темирхан, Нурлан Оразалин, Есмухан Обаев, Елубай Смагул, Кали Сарсенбай, Хафиз Есимов, Бакыт Бокебай, Еркин Жуасбек, Талгат Есеналиев и другие деятели.

Мемориальная доска установлена на стене дома по адресу проспект Жибек Жолы 126А (на пересечении улицы С.Мауленова), в котором известный театральный критик прожил почти 20 лет – с 1980 по 1999 годы.

Аширбек Сыгай внес значительный вклад в развитие сценического искусства Казахстана, был одним из основателей казахской театральной критики, автор таких произведений, как «Іңкәр шақ» (1978), «Сыр сандық», «Сахнаға сапар», «Жарнама алдындағы ой», «Сахна саңлақтары» (1998), «Театр тағлымы» (2003), «Ән – тағдыр», «Таңғажайып театр» и другие. Его труды стали учебниками в области искусства и теории театра.