Мемориальную доску в честь Абиша Кекилбаева открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы открыли мемориальную доску выдающемуся государственному и общественному деятелю, классику казахской литературы, народному писателю Абишу Кекилбаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Своими произведениями он поднял казахскую литературу на новый уровень. Посвятив всю свою жизнь формированию казахской литературы, продемонстрировал яркий пример служения нации, оставил неисчерпаемое духовное наследие. Поздравляю всех алматинцев с этим знаковым событием. Сегодня имя этого талантливого сына казахского народа увековечено навсегда», - сказал на открытии заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров.





Отметим, ранее в Алматы в честь 80-летия Абиша Кекилбаева состоялось открытие улицы.







