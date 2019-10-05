Мемориальную доску народному писателю Шерхану Муртазе открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мемориальная доска на доме, где жил народный писатель Шерхан Муртаза открылась в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На торжественном открытии принял участие аким города Бакытжан Сагинтаев.

«Его богатое творческое наследие еще предстоит раскрыть и глубже изучить. Сегодня мы делаем все, чтобы увековечить имена достойных сынов своего народа», - написал Б. Сагинтаев в своём Twitter .

Отметим, Шерхан Муртаза скончался в октябре 2018 года от тяжелой болезни в своем доме в Алматы в возрасте 86 лет.

Шерхан Муртаза родился 28 сентября 1932 года в ауле Талапты в Джувалинском районе Джамбулской области. В 1955 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. После окончания университета, в 1955-1962 годах, работал в Казахском государственном издательстве художественной литературы (редактором издательства «Жазушы»), литературным сотрудником, собственным корреспондентом республиканских газет «Лениншiл жас», «Социалистiк Казахстан».

С 1995 года занимался творческой деятельностью. Первый сборник очерков «Құрылысшы Дәку» увидел свет в 1958 году. Шерхан Муртаза - автор романов «Қара маржан» и «Қызыл жебе», пьес «Сталинге хат» и «Бесеудің хаты».

Его произведения переведены на многие языки мира.