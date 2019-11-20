+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -23 °С
Алматы: 5 °С
USD 387.16 EUR 428.47
RUB 6.08 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мемориальную доску Меиз Сатпаевой открыли в Алматы

20 Ноября 2019 15:00
Поделиться:
Мемориальную доску Меиз Сатпаевой открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память известному ученому Меиз Канышевной Сатпаевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Интересы детей — в приоритете работы Nur Otan и акимата Алматы
Стабилизационный фонд заработал в Семее В Павлодарской области жительницам дальних сёл помогают создать свой бизнес Аким города Атырау проведет личный прием граждан

Мемориал установлен на здании по улице Курмангазы, 20. Его открыл советник акима города Алматы Мамай Ахетов.

«Меиз Канышевна – выдающийся ученый. Эта мемориальная доска станет напоминанием для нынешнего и последующих поколений о ней. Открытие мемориала – исторический момент в культурной и научной жизни города», - сказал на торжественном открытии М. Ахетов.

Также на церемонии присутствовали президент Национальной академии наук РК М. Журинов, академики С. Оздоев и С. Кожахметов, доктор геолого-минералогических наук Э. Сейтмуратова, директор архива Института геологии им. К.И. Сатпаева Н. Ниретина, заслуженный деятель Казахстана Г. Бибатырова, сын Меиз Сатпаевой, доктор геолого-минералогических наук А. Третьяков.


Меиз Канышевна — доктор геолого-минералогических наук. Она пошла по стопам своего великого отца Сатпаева Каныша Имантаевича и продолжила научные исследования по изучению Жезказганского месторождения. Успешно защитила докторскую диссертацию о структурно-морфологических особенностях рудообразующих минералов, богатых рением.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, История Казахстана, Акимат, Память, Общество,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив