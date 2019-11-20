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вчера 22:33
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Мемориальную доску Меиз Сатпаевой открыли в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память известному ученому Меиз Канышевной Сатпаевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Мемориал установлен на здании по улице Курмангазы, 20. Его открыл советник акима города Алматы Мамай Ахетов.
«Меиз Канышевна – выдающийся ученый. Эта мемориальная доска станет напоминанием для нынешнего и последующих поколений о ней. Открытие мемориала – исторический момент в культурной и научной жизни города», - сказал на торжественном открытии М. Ахетов.
Также на церемонии присутствовали президент Национальной академии наук РК М. Журинов, академики С. Оздоев и С. Кожахметов, доктор геолого-минералогических наук Э. Сейтмуратова, директор архива Института геологии им. К.И. Сатпаева Н. Ниретина, заслуженный деятель Казахстана Г. Бибатырова, сын Меиз Сатпаевой, доктор геолого-минералогических наук А. Третьяков.
Меиз Канышевна — доктор геолого-минералогических наук. Она пошла по стопам своего великого отца Сатпаева Каныша Имантаевича и продолжила научные исследования по изучению Жезказганского месторождения. Успешно защитила докторскую диссертацию о структурно-морфологических особенностях рудообразующих минералов, богатых рением.
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