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Меморандумы заключают аграрии с сельчанами в СКО

25 Февраля 2022 16:45
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Меморандумы заключают аграрии с сельчанами в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов присутствует на отчетах руководителей агроформирований о проделанной работе перед сельчанами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На этой неделе глава региона посетил села в Жамбылском и Есильском районах. На своей странице в социальной сети К. Аксакалов рассказал о поездке в село Жамбыл Жамбылского района.

«Руководители двух ТОО отчитались о проделанной работе. К слову, отчетную встречу такого формата сельхозтоваропроизводители провели впервые за долгое время. Жителей интересовал вопрос о перспективах развития села. На отчетной встрече определены конкретные задачи по улучшению качества жизни в селе Жамбыл. ТОО «Алисарай» в конце года запустит молочную ферму, которая обеспечит 25 сельчан круглогодичной работой. Разработают ПСД для ремонта здания под медицинский пункт и библиотеку. ТОО «Атамекен-агро» сделает ПСД на ремонт школы и проведет санацию внутриразводящих сетей, что позволит провести воду в дома», - проинформировал К. Аксакалов.

Руководители агроформирований подписали соответствующий меморандум. Аким области добавил, что исполнение каждого пункта будет контролироваться.

Первый подобный отчет проходил в начале февраля в Аккайынском районе. Буквально через несколько дней после того, как на коллегии управления сельского хозяйства и земельных отношений К.Аксакалов предложил усилить социальную ответственность агроформирований. Одной из действенных мер он называл, в частности, проведение собраний по утверждению годовой отчетности.


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#Северо-Казахстанская область   #Экономика   #Сельское хозяйство   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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