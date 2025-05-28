Меморандумы на 180 млн евро подписали по итогам форума Казахстана и Италии

Проекты охватывают стратегические отрасли — машиностроение, нефтехимию, агропереработку, металлургию, цифровизацию логистических процессов, а также создание совместных производств на территории Казахстана с выходом на рынки Европы, Центральной Азии и Китая.

Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев подчеркнул, что форум стал символом начала новой экономической главы в отношениях между Казахстаном и Италией.

— Сегодняшний форум стал ключевой площадкой для укрепления торгово-экономического партнерства и символом стремления к стратегическому диалогу на фоне глобальных изменений. Казахстан придает особое значение развитию всестороннего, прагматичного и долгосрочного сотрудничества с Итальянской Республикой. Мы не просто расширяем торговлю, мы формируем устойчивую, инновационную экосистему, способную обеспечить стабильность международных цепочек поставок в условиях глобальной перестройки логистики, роста протекционизма и цифровизации мировой экономики, — заявил министр.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Отметим, что форум организован Министерством торговли и интеграции Казахстана совместно с Казахстанско-итальянской торговой ассоциацией (ACIK) и посольствами двух стран.

Мероприятие стало важной площадкой для обсуждения перспектив двустороннего взаимодействия, укрепления деловых связей и запуска совместных проектов по всей цепочке добавленной стоимости — от логистики и промышленной кооперации до высоких технологий и «зелёной» энергетики.

Как отметил на открытии форума Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, Италия входит в тройку крупнейших торговых партнеров Казахстана. Товарооборот Казахстана и Италии составил почти $20 млрд в 2024 году.