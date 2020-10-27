Меморандум о сотрудничестве подписали партия «Ауыл» и Альянс ассоциаций АПК Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Альянс ассоциаций АПК Казахстана и народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» объединят усилия в работе над концепцией развития агропромышленного комплекса, подписав меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе круглого стола «Концепция новой программы развития АПК» в Нур-Султане меморандум о сотрудничестве подписали председатель партии «Ауыл» Али Бектаев и председатель «Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана» Кайрат Бисетаев.

«Мы работаем все в одном направлении - в целях развития аграрного сектора. Думаю, что все наши цели будут едиными. Меморандум - это не только бумага, но и в будущем это даст шанс вместе отработать и решить проблемные вопросы, касающиеся этой сферы. Наша цель - работать во благо народа, улучшать жизнь граждан», - заявил Али Бектаев.

В ходе мероприятия также бизнес-ассоциации совместно с Народно-демократической патриотической партией «Ауыл» представят свои предложения по концепции «100 проблемных вопросов АПК и пути решения».

На круглом столе будет также озвучен ряд тезисов и ключевых принципов, которые, по мнению представителей бизнеса, необходимо включить в программу развития АПК на следующие 5 лет.