Меморандум о сотрудничестве подписали Карагандинский облмаслихат и Днепропетровский облсовет

ДНЕПР. КАЗИНФОРМ - В городе Днепре состоялась встреча секретаря Карагандинского областного маслихата Серика Утешова с и.о. главы Днепропетровского областного совета Геннадием Гуфманом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в Украине.

Стороны подтвердили заинтересованность в развитии межрегиональных связей между Карагандинской и Днепропетровской областями, а также налаживании на системной основе обмена опытом по деятельности местных представительных органов власти. В числе приоритетных направлений – изучение практик утверждения региональных программ развития, контроля по расходованию бюджетных средств и др.

Г. Гуфман подчеркнул, что руководство области приложит все возможные усилия, чтобы обеспечить продуктивное взаимодействие как по экономическому, так и гуманитарному треку между двумя крупнейшими промышленными центрами Республики Казахстан и Украины. В этом контексте были приведены высокие показатели внешней торговли Днепропетровской области с Казахстаном в 2019 году – около 200 млн долларов США. Это 29,3% импорта Украины из Казахстана и 7,3% экспорта Украины в Казахстан.

С. Утешов обратил внимание на существенную схожесть структур экономик Карагандинской и Днепропетровской областей, что создает дополнительные условия для кооперации. При этом, по его словам, годы учебы Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева в Днепропетровской области и его отношение к Украине создают особую благожелательную атмосферу для содержательного наполнения сотрудничества Казахстана с данным украинским регионом. На первом этапе он предложил осуществить обмен экономическими делегациями для выработки мер по реализации совместных проектов.

В рамках состоявшихся переговоров был подписан Меморандум о сотрудничестве между Карагандинским областным маслихатом и Днепропетровским областным советом.

В этот же день казахстанская делегация встретилась с мэром г. Днепра Б. Филатовым. Градоначальник тепло приветствовал карагандинцев, информировав, что судьба его предков многочисленными нитями переплетена с Казахстаном, а его отец родился в Караганде. «Казахстан не просто дружественное, а братское государство. И это накладывает на меня повышенную ответственность за развитие сотрудничество города с регионами Казахстана», - подчеркнул Б. Филатов.

Стороны договорились проработать вопрос об установлении побратимских связей между городами Караганда и Днепр.