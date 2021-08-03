Меморандум о сотрудничестве по борьбе с торговлей людьми заключили в Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов и Глава представительства Международной организации по миграции (далее – МОМ) в Казахстане, Координатор МОМ в Центральной Азии Зейнал Гаджиев подписали Меморандум о сотрудничестве по вопросам трудовой миграции и борьбы с торговлей людьми, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

Документ был подписан по итогам онлайн переговоров, в ходе которых стороны обсудили основные вопросы взаимодействия.

В своем выступлении глава ведомства отметил, что для координации взаимодействия заинтересованных государственных органов по противодействию торговле людьми в Казахстане действует соответствующая межведомственная комиссия, в состав которой входят представители МОМ.

«24 февраля т.г. Правительством утвержден План мероприятий по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми на 2021 – 2023 годы. В рамках реализации одного из пунктов этого Плана рассматривается вопрос о разработке проекта закона «О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан». Кроме того, в проект концепции Социального кодекса Республики Казахстан включена норма, предусматривающая оказание специальных социальных услуг жертвам торговли людьми», – проинформировал Серик Шапкенов.

Министр также поблагодарил МОМ за сотрудничество в сфере миграции, в частности в разработке проекта Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы.

«19 июля т.г. Главой государства подписан Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан», в рамках которого предусмотрена передача с 1 января 2022 года в Министерство труда и социальной защиты 22 функций и полномочий Министерства внутренних дел в области миграции населения, а также по вопросам беженцев. В целях реализации данного Указа рассматривается вопрос о создании при министерстве отдельного комитета в сфере миграции», – добавил он.

В завершение своего выступления глава Минтруда также сообщил, что новое Соглашение о сотрудничестве между Правительством РК и Международной организацией по миграции, которое заменит действующее соглашение от 1998 года, включено в План заключения международных договоров на 2021 год. В настоящее время проект Соглашения находится на согласовании в государственных органах.

В свою очередь Зейнал Гаджиев поблагодарил Правительство РК за сотрудничество, а также выразил готовность со стороны МОМ и в дальнейшем оказывать Казахстану необходимую помощь в решении вопросов, связанных с миграцией и противодействием торговле людьми.

«Уверен, что взаимными усилиями мы сможем вывести наше сотрудничество на качественно новый уровень!» – сказал Глава представительства Международной организации по миграции в Казахстане.

Заключенный сторонами Меморандум предусматривает обмен информацией; проведение различных мероприятий в сферах трудовой миграции и борьбы с торговлей людьми; консультации по вопросам формирования стратегии миграционной политики; научные исследования по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Данный Меморандум не является международным договором и не влечет за собой каких-либо правовых и финансовых обязательств ни для одной из сторон.