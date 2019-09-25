Меморандум о карантине растений подписали в Минсельхозе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во исполнение поручения Главы государства по наращиванию экспортного потенциала вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева провела встречу с заместителем министра Главного таможенного управления Китайской Народной Республики Ван Лин Цзюнь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения доступа казахстанских товаров на рынок КНР, а также подписаны важные документы для экспорта нашей продукции. Это Меморандум в области карантина растений и протокол по требованиям на экспорт свинины из РК в КНР.

В целях развития торговли между РК и КНР, а также в реализацию мероприятий Дорожной карты, подписанной между ГТУ КНР и МСХ РК в ноябре 2018 года в г. Шанхай между ведомствами, проводится работа по согласованию требований на экспорт казахстанской продукции в Китай. Из 14 пунктов Дорожной карты уже выполнены 6 пунктов. Всего подписано 18 протоколов, что позволило увеличить товарооборот между нашими странами.

В целях развития торговли между Казахстаном и Китаем, а также в реализацию мероприятий Дорожной карты, подписанной между ГТУ КНР и МСХ РК в ноябре 2018 года в г. Шанхай, ведомствами проводится работа по согласованию требований на экспорт казахстанской продукции в КНР. Из 14 пунктов Дорожной карты уже выполнены 6. Всего подписано 18 протоколов, что позволило увеличить товарооборот между странами.

Так, за 7 месяцев текущего года товарооборот продукцией АПК между нашими странами вырос на 24,5% и составил $297 млн. При этом, экспорт казахстанской продукции АПК в КНР вырос на 41% в денежном выражении и составил $196 млн.

В топ-10 продукции входят зерновые (пшеница, ячмень), мука, растительное масло и семена масличных, хлопковое волокно, кормовые культуры, кондитерские изделия. Перспективными продуктами являются мясо, мясная и молочная продукция, соя, кукуруза. Казахстанская сельскохозяйственная продукция очень ценится в Китае за высокое качество, экологичность и натуральность.

Получение доступа для казахстанской продукции на рынок Китая имеет важное значение не только для увеличения торгового оборота, а также для привлечения китайских инвестиций в переработку сельхозпродукции на территории Казахстана.