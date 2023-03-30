Мелеющий Каспий: экологическое бедствие или природный цикл?

БАКУ. КАЗИНФОРМ – За последние годы воды Каспийского моря заметно отступили от своих берегов, что не может не вызывать озабоченность у прибрежных государств. В каком положении сейчас находится этот крупнейший на Земле замкнутый водоем и какие превентивные меры принимаются прикаспийскими государствами для его сохранения, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Вода на Каспии уходит

Каспийское море классифицируется как самое большое бессточное озеро либо как море из-за своих размеров, происхождения, глубины, солености. Водоём находится на стыке Европы и Азии и объединяет морские границы 5 государств, расположенных на этих континентах.

Сегодня невооруженным взглядом можно заметить, что Каспий стремительно мелеет, море-озеро уменьшается в размерах. Вода отошла порядка на 10 метров на юго-западе Каспия у берегов Азербайджана и Ирана. Наиболее заметное обмеление наблюдается на севере в казахстанском секторе. Здесь говорят об «уходе» воды на 200 метров и даже местами на 20 км. Однако процесс обмеления не достиг самого низкого уровня воды на Каспии за последние 45 лет. Самый низкий уровень Каспия был зафиксирован в 1977 году. Тогда он упал на 3 м и достиг минимального значения за последние 400 лет.

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Процесс падения уровня моря стал отмечаться со второй половины 60-х годов прошлого столетия и вызвал панические настроения у руководства бывшего СССР. При Брежневе разрабатывалась программа перенаправления сибирских рек в Каспий для восполнения водных запасов. Тогда же ученые считали одной из причин обмеления водоема сильное испарение воды в заливе Кара Богаз Гел в туркменском секторе Каспия. К 1995 году была построена дамба, закрывающая приток воды из Каспия в залив. Однако уже вскоре дамбу пришлось открыть в связи с ростом уровня воды в Каспии, которая теперь угрожала береговым сооружениям и коммуникациям.

Нынешнее понижение уровня моря еще не достигло последнего минимального уровня 1977 года.





Прогнозы ученых

Самый мрачный прогноз дают ученые нидерландского центра биоразнообразия Naturalis. Они заявили, что пока из-за глобального потепления растет уровень мирового океана, объем воды в Каспии резко сокращается из-за повышения температур. В зависимости от размеров парниковых выбросов, к концу века Каспийское море может стать на 34% меньше, а уровень воды может упасть на 9-19 метров к 2100 году.

Доктор географических наук, профессор, заведующий отделом геоморфологии берегов и дна Каспийского моря института географии НАНА (Азербайджан) Амир Алиев заявил, что никаких поводов для беспокойства нет.

Руководитель Центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов отмечает, что изменение уровня Каспийского моря никак не связано с климатическими изменениями, оно имеет природный и цикличный характер.

«Доказано, что рост или падение уровня Каспия носит исключительно циклический характер. Повышенная температура в силу климатических изменений определенно влияет на уровень Каспия, однако её недостаточно для того, чтобы море обмелело», – отметил ученый.





Причины колебания уровня моря

Ученые давно занимаются уровневым режимом Каспия. Первые инструментальные наблюдения в этой сфере начались в Баку в 1837 году. Сейчас такие измерения проводятся в нескольких точках моря. Ещё старые географические данные показывают, что в уровневом режиме Каспийского моря имеется периодичность. Примерно каждые 250 лет уровень Каспия падает, а следующие 250 лет поднимается. Самый высокий уровень Каспия по инструментальным данным был в 1862 году. После этого, как говорит Амир Алиев, уровень начал падать, и это соответствует 250-летнему циклу. Возможно его уменьшение еще на 1-1,5 метра. Затем он будет вновь повышаться.

Сейчас уровень Каспия составляет 28 метров от уровня Балтийского моря. В 1977 году уровень был на метр ниже, чем сейчас. С 1978 по 1995 годы наблюдался подъем воды на 2,5 метра, что было связано в основном с климатическими факторами. С 1995 года по сегодняшний день уровень воды упал примерно на 1,5 метра.

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«Мелеют реки Кура и Араз, впадающие в Каспий. Они главные поставщики пресной воды в Азербайджане. Основными причинами снижения уровня воды в этих водных ресурсах являются ее накопление в водохранилищах и увеличение использования воды из реки в соседних странах», – рассказывает заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Рафик Вердиев.

Но и причину обмеления следует, скорее всего, искать в сокращении объёма воды в Волге, как основного речного притока в Каспий. Осенью 2021 года был критически низкий уровень воды на Куйбышевском водохранилище (Жигулевская ГЭС – прим. ред.) – за последний месяц он опустился до 49,92 метра по Балтийской системе при оптимальном уровне в 52-53 метра. Показания этого года упали ещё ниже, чем в 2019 году, и стали новым рекордом за все время наблюдений.

Волга это сложная система гидроузлов и водохранилищ и для их деятельности в условиях снижения притока воды в Волгу идет накопление воды в водохранилищах и сокращение ее выброса в Каспий.

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Основная причина маловодья, которое сложилось в бассейне Волги, крайне низкая естественная приточность в III, IV кварталах 2021 года, сообщили в Росводресурсах. Это связано с количеством осадков, сезонными температурами.

А в Министерстве экологии и природных ресурсов РК сообщили, что колебания уровня Каспийского моря в основном обусловлены соотношением характеристик водного баланса, изменяющихся под влиянием антропогенного изменения климата.

«С 2006 по 2020 год в акватории Каспийского моря выпадало наименьшее количество осадков. Кроме того, из-за маловодных лет в бассейне реки Жайык приток воды был наименьшим. Главная причина маловодности – потепление климата, охватившее все северное полушарие», – заявили в Минэкологии.

Та же ситуация наблюдается в Азербайджане. За последние годы на фоне глобального потепления ощутимо уменьшилась наполняемость четырех крупнейших рек Азербайджана: Куры – на 27 %, Араза – на 34,58 %, Самура – на 21,8 %, и Ганых - на 9,17 %.

Экологические последствия обмеления Каспия

Следует отметить и другие экологические последствия этого процесса. Обмеление грозит возникновением островов в основном на Севере Каспия. Наиболее вероятный ареал возникновения островов находится в Уральской Бороздине российско-казахстанского сектора (северная часть Каспия). Здесь глубина моря колеблется от двух до пяти метров. Даже в случае самого негативного прогноза голландских ученых, когда уровень Каспия может упасть порядка на 12 метров, образование островов в нейтральных водах исключается, так как глубина по их периметру достигает 50 метров, а ближе к центру моря 100 и более метров. В нейтральных водах нет островов. Они находятся на неглубоководных участках. В азербайджанском секторе Каспия находится 22 острова, один из них рукотворный – Нефтяные камни – находятся за пределами территориальных вод. В Иране – 1 остров, в Казахстане –17, в России – 28, в Туркменистане – 1.

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Для Казахстана, где обмеление идет более интенсивно, экологическая опасность более высокая. Обмеление наносит серьезный урон флоре и фауне. Наблюдает опустынивание почвы, резкое сокращение особей тюленей, осетровой и красной рыбы.

По мнению экологов, кроме климатической причины, большая вина в происходящем лежит на людях и государствах, игнорирующих экологические нормы. Активисты бьют тревогу по поводу проводимых дноуглубительных работ компании NCOC. Порты становятся непригодными, компания ведет дноуглубительные работы, чтобы тяжелые корабли подходили к нефтяным объектам. Но по этой причине, как считают экологи, пропадет рыба, изменится климат, ухудшится здоровье населения. 90% осетровых обитает в северо-восточной части Каспия. Эколог Галина Чернова говорит, что исчезнет маточное стадо осетровых.





Координационный совет эко-форума НПО Казахстана призывает прекратить дноуглубительные работы. Более 15 тысяч человек, подписавших петицию, просят ввести мораторий на осушение и углубление дна. Но в Минэкологии Казахстана с экологами не согласны и заверяют, что природоохранными мероприятиями сохранят экосистему моря. В ведомстве говорят, что обмеление моря – явление естественное.

Для сохранения водоёма необходимо проводить современные исследования

В такой ситуации возникает необходимость создания прикаспийскими странами межгосударственного Мониторингового центра для исследования причин обмеления, его последствий, а также принятия всех возможных мер для снижения ущерба. Эту инициативу мог бы взять на себя Казахстан при поддержке ООН, как самая подверженная проблеме обмеления страна.

Тем временем, азербайджанские ученые склоняются к умеренному, не критическому сценарию изменения уровня воды в Каспии, но призывают создать международный научный центр прогнозирования для постоянного мониторинга изменения уровня воды в море.

По их данным, научно-исследовательские работы, связанные с морем, фактически базируются на исследованиях 30-40-летней давности и необходимость проведения исследовательских работ на совершенно ином уровне с учетом новых технологических возможностей приобретает актуальность.

Какие меры принимают прикаспийские государства

Сегодня прикаспийские страны работают над планом в связи с обмелением и проводят обсуждения на внутригосударственном и межгосударственном уровнях.





Так, эта проблема стала одной из актуальных на повестке прошедшего 29 июня 2022 года в Ашхабаде Саммита прикаспийских стран. Тогда же для выявления причин экологического бедствия и определения мер для предотвращения дальнейшего обмеления Каспия стороны договорились продолжать работу по созданию специальных экспертных групп.

Как итог в октябре прошлого года в Баку состоялась 6-я конференция сторон Рамочной конвенции по защите морской окружающей среды Каспийского моря. Можно сказать, что документ позволил создать теперь правовую основу для объединения усилий прикаспийских стран в решении экологических проблем.

А ранее, 5 июля 2022 года, в Баку прошла международная конференция «Колебания уровня Каспийского моря в контексте изменения климата, прогнозы и меры по адаптации». Круглый стол дал возможность присутствовавшим ученым и экспертам обсудить текущие и ожидаемые колебания уровня Каспийского моря, а также вопросы расширения взаимодействия для определения национальных и региональных адаптационных мер с учетом прогнозов климата и уровня.

Фото: diapazon.kz



Казахстан и Россия принимают меры для охраны трансграничных рек, в частности, бассейна реки Жайык, формирующей приток в Каспий. Для улучшения экологической ситуации в бассейне реки подписана «Программа казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки на 2021-2024 годы».

Президент Касым-Жомарт Токаев считает необходимым создать в Казахстане государственный научный институт, который будет осуществлять исследования Каспийского моря.

«…По данной проблеме правительству следует тесно взаимодействовать с коллегами из других прикаспийских государств», – заявил Президент во время встречи с общественностью Мангистауской области.

На личном контроле Главы государства также находится и проблема сохранения каспийских тюленей. Касым-Жомарт Токаев видит решение в создании природных резерватов в Мангистауском регионе.

Фото: f.vividscreen.info



Несмотря на оптимистичные прогнозы экологов, предпринимаемые превентивные меры прибрежными государствами, в случае бездействия Каспий может повторить судьбу Аральского моря, чья экосистема уничтожена из-за человеческого фактора, игнорировавшего законы природы.

Сохранение уникальной экосистема водоема в первозданном виде для будущих поколений необходимо с точки зрения недопущения экологической катастрофы в этом регионе. А для этого важно не только проводить полноценное изучение проблемы с привлечением научной базы всех пяти прикаспийских стран, но также и необходимо заниматься экологическим просвещением общества.