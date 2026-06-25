Мексика и ЮАР вышли в плей-офф от группы А 

Сборная Мексики завершила групповой этап чемпионата мира 2026 года со стопроцентным результатом. Путевку в плей-офф также завоевала сборная ЮАР, передает Kazinform.

В заключительном туре мексиканцы разгромили Чехию со счетом 3:0 и заняли первое место в группе А, не пропустив ни одного мяча. Общая разница голов команды составила 6:0.

В матче против Чехии счет на 54-й минуте открыл Матео Чавес, спустя шесть минут преимущество удвоил Хулиан Киньонес, а окончательный результат в компенсированное время установил Альваро Фидальго.

Южноафриканцы в очном противостоянии с Южной Кореей одержали минимальную победу — 1:0. Единственный гол на 63-й минуте забил Тапело Масеко.

Для Южной Кореи поражение стало серьезным ударом по турнирным перспективам. Команда, начавшая турнир с волевой победы, теперь рассчитывает выйти в 1/16 финала с третьего места.

Сборная Чехии с одним набранным очком, добытым в матче против ЮАР, замкнула турнирную таблицу группы.

Результаты матчей:

Чехия — Мексика — 0:3

54' Матео Чавес (0:1)

60' Хулиан Киньонес (0:2)

90+4' Альваро Фидальго (0:3)

ЮАР — Южная Корея — 1:0

63' Тапело Масеко (1:0)

Следующие встречи на чемпионате мира пройдут в группе Е. Эквадор сыграет с Германией, а Кюрасао встретится с Кот-д'Ивуаром. Начало матчей — в 01:00 по времени Астаны.