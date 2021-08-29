Меиржану Айманову посмертно присвоено звание «Халық қаһарманы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы» Меиржану Айманову – заместителю начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области (посмертно), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы» Айманову М.К.

29 августа 2021 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Айманову Меиржану Какпасыновичу – заместителю начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области (посмертно).

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 29 августа 2021 года № 646

Напомним, 26 августа 2021 года около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. В результате, по последним данным, 13 человек погибли, 98 пострадали.

Хронологию событий в Жамбылской области на специальном брифинге представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев. На месте происшествия создан оперативный штаб. Министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.

К жителям Тараза и сел близ происшествия обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

27 августа Глава государства провел оперативное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области и поручил создать межведомственную государственную комиссию. Ущерб от происшествия оценит правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи со взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.