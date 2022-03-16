Механизмы реализации Послания Президента обсудят на внеочередном заседании Правительства РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНОРМ - Внеочередное заседание Правительства РК состоится 18 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале Правительства, передает МИА «Казинформ».

«В Послании народу Казахстана от 16 марта текущего года Президент Касым-Жомарт Токаев поставил ряд важнейших задач, механизмы исполнения которых станут главной темой внеочередного заседания Правительства РК уже 18 марта текущего года», - говорится в сообщении.