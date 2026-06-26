Механизмы стабилизации цен передаются из Минсельхоза в Минторговли

Рассматривается возможность централизованного координирования реализации действующих механизмов стабилизации цен под Единым координатором. Об этом сообщил председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ернур Жаутикбаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Для обеспечения дальнейшей стабилизации цен на продовольственном рынке нами разработаны и планируется реализация дополнительных мер. С целью обеспечения эффективного и оперативного реагирования рассматривается возможность централизованного координирования реализации действующих механизмов стабилизации цен под Единым координатором. Это позволит унифицировать условия и методы сглаживания сезонных колебаний цен на социально значимые продовольственные товары. Предусматривается создание оператора на базе цифровой платформы — прямые закупки у производителей с полей и хранилищ, централизованное снабжение и равномерное распределение продукции без посредников, с точным товарным таргетированием и постоянным, планомерным насыщением рынка вне зависимости от сезона, обеспечивая прозрачность, стабильность и справедливые цены для всех, — сказал Е. Жаутикбаев.

По его словам, также осуществляется передача компетенции реализации механизмов стабилизации цен из Министерства сельского хозяйства в Министерство торговли и интеграции. Кроме того, планируется индикативный баланс производства и потребления социально значимых продовольственных товаров. Индикативный баланс позволит определить, по каким товарам имеется нехватка в обеспеченности и, соответственно, по каким товарам нужен усиленный контроль и обеспечение соблюдения торгового законодательства. Это позволит выработать меры по обеспечению вашего региона по товарам с малой обеспеченностью путем привлечения потоков из других регионов.

В заключение спикер отметил, что современная рыночная торговая система должна обеспечивать установление справедливых, обоснованных и прогнозируемых цен на товары.

Ранее сообщалось, что делается для сдерживания роста цен на продовольственные товары.