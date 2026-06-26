Что делается для сдерживания роста цен на продовольственные товары — Минторговли

Годовая продовольственная инфляция снизилась с 13,5% в декабре 2025 года до 10,7% в мае текущего года. Об этом сообщил председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ернур Жаутикбаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Начата работа по следующим направлениям: в целях повышения прозрачности товаропроводящих цепей и цепочек поставок социально значимых продовольственных товаров, сокращения участия посредников, не создающих экономические ценности, а также ограничения необоснованного роста цен вносятся изменения в правила внутренней торговли и СТ РК «Услуги торговли. Общие требования». Поправки предусматривают введение понятия «непродуктивные посредники социально значимых товаров», а также закрепление требования по формированию добавленной стоимости, подтвержденной фактическими затратами. В целях совершенствования механизма ценообразования разработаны поправки по пересмотру подходов к формированию торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, предусматривающие возможность ее корректировки с учетом дополнительных расходов на логистику, импорт и естественную убыль продовольственных товаров. В целях поддержки отечественных товаропроизводителей в Правила внутренней торговли вносятся изменения и дополнения, предусматривающие обеспечение достаточности уровня представленности товаров казахстанского производства на каждой категории и подкатегории торговых сетей, — сказал Е. Жаутикбаев.

Также, по его словам, принимаются меры по поддержанию ценовой стабильности, актуализирован комплекс мер, направленных на сдерживание инфляции, которые на сегодняшний день включают 93 мероприятия. Продолжается работа по прогнозированию ценообразования на базе ситуационного центра с анализом ценовой динамики в странах ЕАЭС, мировой конъюнктуры, внешнеторговых решений и логистических факторов для заблаговременного принятия мер. Усилены государственный контроль и работа региональной комиссии по посредническим схемам. Продолжается анализ электронных счетов-фактур, позволяющий выявлять факты нарушения торгового законодательства.

Спикер также отметил, что ведется работа по насыщению рынка через ярмарки и прямые поставки. До конца текущего года будет проведено, в общей сложности, 10 тысяч ярмарок.

Как сообщил председатель Комитета, по состоянию на 18 июня темпы индекса цен снизились в четыре раза — с 7,3% до 1,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Динамика годовой продовольственной инфляции по итогам мая текущего года пятый месяц подряд демонстрирует замедление и снизилась с 13,5% в декабре 2025 года до 10,7% в мае текущего года. При этом месячный рост цен на все продовольственные товары составил 0,4%, что ниже темпов роста цен на непродовольственные товары и платные услуги. Заключены меморандумы с отечественным бизнесом по фиксированным ценам на внутреннем рынке, — сказал спикер.

В своем выступлении Е. Жаутикбаев напомнил о последнем нововведении в правилах внутренней торговли — разграничении розничных реализаторов и оптовых поставщиков. То есть, на законодательном уровне упорядочен состав участников закупочного процесса в части определения непродуктивных посредников, субъектов, не создающих добавленной стоимости в сфере торговли, логистики, хранения и привлечения клиентов. Также проведена работа по ужесточению административной ответственности за превышение торговой надбавки путем замены предупреждения на штраф. Министерством утвержден обновленный перечень социально значимых продовольственных товаров, включающий 31 наименование.