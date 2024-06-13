Механизмы лицензирования археологических работ будут усилены в РК

В Казахстане планируют усилить механизмы лицензирования археологических работ. Об этом заявили Министерстве культуры и информации, отвечая на запрос корреспондента агентства Kazinform.

— Согласно поручению Президента на третьем заседании Национального курултая «Адал адам — Адал еңбек — Адал табыс», в настоящее время ведется работа по внесению изменений в действующие законы, связанные с некоторыми вопросами в сфере археологии, во взаимодействии с депутаты Мажилиса Парламента. В рамках этих мероприятий рассматриваются уточнение названий археологических работ, усиление механизмов выдачи лицензий на археологические работы, совершенствование норм, связанных с сохранностью археологических находок, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что более 500 предметов из частных коллекций конфискованы и переданы в музейный фонд Казахстана.