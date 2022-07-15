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Механизм уплаты взносов ОСМС самостоятельными плательщиками изменится в РК
15 Июля 2022 16:34

Механизм уплаты взносов ОСМС самостоятельными плательщиками изменится в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила о работе по совершенствованию системы медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для совершенствования системы медицинского страхования мы совместно с Агентством РК по стратегическому планированию и реформам проведем анализ результатов внедрения системы обязательного социального медицинского страхования, внесем предложения по повышению эффективности ее реализации», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

По ее словам, для входа в систему ОСМС самостоятельными плательщиками внедрят механизм уплаты взносов за 12 месяцев. Это позволит шире вовлекать население в систему.

Министр также напомнила, что для оказания комплексной, высокоспециализированной медицинской помощи беременным и детям предусмотрено строительство 8 современных перинатальных центров в городах Нур-Султан, Костанай, Жезказган, Атырау, Уральск, Шымкент, Сарыагаш и Ордабасинском районе Туркестанской области.


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Автор:
Корреспондент

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