Механизм квотирования поставок газа на внутренний рынок предложили ввести в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин рассказал о ситуации на рынке товарного газа и предложил ввести механизм квотирования поставок газа на внутренний рынок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня рынок товарного газа на 95% представлен АО «QazaqGaz» с монопольным правом на преимущественное приобретение товарного газа. Баланс рынка перед вами. На внутренний рынок сегодня 18,6 млрд м 3. Направлено на экспорт 7,2 млрд м 3 газа в направлении КНР. Вместе с тем экспорт постоянно сокращается, поскольку объем потребления внутреннего рынка постоянно растет. Также непрозрачна система формирования цен на внутреннем рынке, где «разбег» цен от 600 до 10 тысяч тенге за тысяч м 3. Не детализирована процедура формирования состава поставок на внутренний рынок», - сказал Серик Жумангарин.

Глава АЗРК отметил, что при высокой рентабельности группы «QazaqGaz», достигающей 47%, определенная часть средств направляется на погашение займов по долгам.

«В свою очередь, предоставление преимущественного права АО «КазТрансГаз» обосновывалось необходимостью масштабной газификации регионов страны, строительства магистральных, распределительных газопроводов. К примеру, газопровод «Сарыарка» финансировался за счет средств АО «АстанаГаз КМГ» и заемные средства, полученные от Евразийского банка развития и Народного банка, а региональные распределительные сети финансируются за счет тарифа, то есть за счет нас с вами. Понятно, что не выполняется основное положение, которое есть в карте газификации. На рынке транспортировки товарного газа присутствуют АО «Интергаз Центральная Азия», ТОО «Азиатский газопровод» и ТОО «Газопровод Бейнеу Шымкент» и распределительные сети - АО «КазТрансГаз Аймак». Здесь 35% затрат субъектов естественных монополий выведены из-под государственного тарифного регулирования и отданы на аутсорсинг. В результате с 2019 по 2021 годы стоимость данных работ увеличилась с 5,4 до 7,7 млрд тенге или на 42%», - отметил спикер.

По его словам, на рынке розничной реализации товарного газа начался процесс демонополизации рынка. Так, доля частных операторов в 6 регионах республики достигает 15-20%. АО «КазТрансГаз Аймак» уже передал на аутсорсинг сторонним организациям 70% объема выполняемых работ на розничном рынке реализации товарного газа. За последние пять лет, при чем это одни и те же поставщики, «РЦКУ-Шымкент», ТОО «РЦКУ-Атырау», ТОО «РЦКУ-Талдыкорган», ТОО «РЦКУ-Орал», 65% затрат местного филиала составляет билинг, который ведет РЦКУ».

«Предлагается сохранить государственное регулирование цен на газ. При этом, необходимо введение механизма квотирования поставок газа на внутренний рынок с определением четких и прозрачных критериев формирования таких квот. Также предлагается рассмотреть возможность реализации товарного газа на бирже (5-10%) с принятием правил доступа к внебиржевым поставкам газа на внутренний рынок и отменой исключительного права «QazaqGaz» на закуп товарного газа и его реализацию на внутренний рынок. При этом, за «QazaqGaz» предлагается сохранить исключительное право реализации газа на внешних рынках», - добавил он.