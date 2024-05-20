Механизированный дозор введут в лесах РК во время пожароопасного периода

В прошлом году лесные пожары в области Абай вскрыли ряд системных проблем в прогнозировании и реагировании на них, а также во взаимодействии госорганов. Об этом заявили в Министерстве по ЧС РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На сегодня принят ряд организационных мер по устранению и недопущению недостатков. По поручению Правительства проведена ревизия готовности лесных учреждений, акиматов и МЧС к тушению природных пожаров. Разработан «Алгоритм управления и взаимодействия при реагировании на чрезвычайную ситуацию (лесной пожар)». Правительством утвержден Комплексный план первоочередных мер на 2023–2027 годы, предусматривающий повышение уровня оснащенности подразделений МЧС и природоохранных учреждений. Проведена работа по внесению изменений и дополнений в Кодексы и Правила, регламентирующие вопросы защиты лесов от пожаров. В каждом регионе утверждены региональные планы мероприятий, согласно которым проводятся превентивные меры, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции.

В частности, проведены работы по очистке от сухой растительности и горючего мусора в 2 338 населенных пунктах, создано свыше 7 тысяч км минерализованных полос.

Также производятся объезды по крестьянским хозяйствам с проведением инструктажей работникам и руководителям, проверкам наличия первичных средств пожаротушения, распространением специальных памяток с рекомендациями.

В период высокого класса пожарной опасности силами МЧС в лесничествах будет организован механизированный дозор.

— Для предупреждения и предотвращения пожаров в населенных пунктах, где отсутствует государственная противопожарная служба, а также степной территории привлекаются добровольные противопожарные формирования (далее — ДПФ). Всего на территории страны в форме общественных объединений создано 241 ДПФ. Кроме ДПФ, акиматами для защиты населенных пунктов, где отсутствует государственная противопожарная служба, создаются пожарные посты. В республике на сегодняшний день создано 720 пожарных постов», — говорится в ответе.

Как сообщалось ранее, в текущем году уже зафиксировано около 150 природных пожаров.

— По прогнозам, лето ожидается жарким, имеются высокие риски возникновения природных пожаров. Уже по стране зарегистрировано 27 лесных пожаров и 122 степных загорания. Большая часть из них ликвидирована с участием сил министерства, в том числе с привлечением авиации, — сообщили в МЧС.

Кроме того, названы регионы, в которых выросло количество пожаров в последние годы. Это область Абай, Атырауская, Актюбинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская и Туркестанская области.