Мегаферма на полмиллиона овец появится в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области до 2026 года планируется строительство овцеводческой мегафермы на 500 тысяч голов. Вторым этапом предусматривается строительство завода по переработке баранины мощностью до 8 тысяч тонн в год, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Масштабный проект стоимостью 20 млрд тенге реализует ТОО «QAZAQ STEPPE SHEEP» в Актогайском и Шетском районах. Об этом и других инвестиционных проектах в сфере АПК рассказали на аппаратном совещании в режиме онлайн.

«В отрасли АПК наблюдается положительная динамика. За последние пять лет объём валовой продукции сельского хозяйства увеличился в 1,7 раза. Почти в три раза выросли инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве. С 2017 по 2020 годы реализовано 57 проектов на 30,1 млрд тенге. В настоящее время в сфере АПК реализуются 36 инвестиционных проектов на общую сумму 41,1 млрд тенге, из них десять вошли в Карту поддержки предпринимательства», - сообщил и. о. руководителя Управления сельского хозяйства Аскар Санаубаров.

По его словам, по итогам 2021 года в регионе прогнозируется увеличение выпуска сельскохозяйственной продукции на 6,5%. В январе рост составил 2,3%.

Большие планы имеются по развитию животноводства. В этом году ожидается ввод трёх новых молочно-товарных ферм. Реализация проекта по развитию отгонного животноводства в Актогайском и Шетском районах позволит создать 1 500 рабочих мест.

В 2020 году инвесторы закупили около 1 600 овец и установили две фермы. На этот год запланировано создание 18 ферм, для которых на отечественном рынке должны закупить почти 11 тысяч овец.

В Жанааркинском районе планируется строительство крупного животноводческого комплекса для производства говядины и конины. В Жезказгане и Нуринском районе инвесторы хотят построить птицефабрики для производства куриного мяса.

Аскар Санаубаров рассказал и о перспективах растениеводства. В этом году планируется увеличить посевные площади на 40 тыс. га. В общей сложности зерновые, картофельные и овощные поля составят 1 058 тыс. га. Станет больше орошаемых земель. Хозяйства намерены приобрести шесть новых дождевальных установок.

В Бухар-Жырауском районе планируется реализация проекта по производству кормовых культур на площади 410 га. Будет запущена линия гранулирования травяной муки для добавки в корма сельскохозяйственных животных.

Как озвучено на совещании, в области действуют 126 овощехранилищ. Планируется ввести в строй ещё два больших современных склада - проекты реализуют в Абайском и Шетском районах.

«Привлечение инвестиций в АПК является одним из приоритетных направлений. Мы должны создать условия для увеличения продуктивности сельского хозяйства. Это позволит укрепить продовольственную безопасность не только нашей области, но и столицы», - отметил глава региона Женис Касымбек.